Choroba pojawiła się już w większości regionów Francji. Główne ogniska znajdują się w Bretanii, alpejskiej Górnej Sabaudii, Alzacji i w regionie paryskim. Pierwsze przypadki zarejestrowano już także w odległej Gujanie Francuskiej.

Władze starają się reagować szybko i radykalnie. Zamknięto ponad sto szkół. Zakazuje się rozmaitych imprez masowych. Jednym z bardziej spektakularnych przykładów jest festiwal muzyki elektronicznej Tomorrowland Winter, który miał się odbyć od 14 do 21 marca w alpejskim kurorcie Alpe d’Huez z udziałem 25 tys. przyjezdnych ze 113 krajów.

Do odwołania zabronione są wszelkie zgromadzenia liczące powyżej 5 tys. osób (to granica, od której trzeba występować o zezwolenie do prefektury). Reguła ta nie jest jednak sztywna. Władze zapewniają, że każdy przypadek rozpatrują z osobna i gdyby miało się okazać, że z jakichkolwiek względów także mniejsze zgromadzenia mogłyby się okazać ryzykowne, to i one będą odwoływane.

Rząd zareagował też na sygnały o wykorzystywaniu niepokojów przed koronawirusem do spekulacji. We Francji ostatnio dziesięciokrotnie wzrosła cena dezynfekującego żelu do rąk. Władze przygotowały więc dekret określający maksymalną dopuszczalną cenę tego towaru. Flakonik 50 ml miałby kosztować maksimum 2 euro, a 100 ml - 3 euro. W sklepach internetowych ceny buteleczek z tym żelem przekraczały ostatnio 20 euro…

Podjęto również decyzję o zarekwirowaniu przez państwo całej produkcji i wszystkich zapasów masek ochronnych w celu zagwarantowania ich dostaw dla personelu medycznego i osób, u których stwierdzono zakażenie koronawirusem. Na trzy możliwe stopnie epidemii we Francji ogłoszono stopień drugi.

Wobec ciągle rosnącej skali zakażeń prezydent Emmanuel Macron zwołał na czwartkowe popołudnie naradę w Pałacu Elizejskim. Zaprosił na nią ok. trzydziestu lekarzy, naukowców i szefów laboratoriów. Celem spotkania było „wspólne ustalenie stanu rzeczy i możliwych rozwiązań” w kwestii koronawirusa.

Strach przed koronawirusem maleje

Najnowsze badania przeprowadzone przez sondażownię Elabe wskazują, że w miarę rozwoju epidemii Francuzi – na pozór paradoksalnie – okazują w jej sprawie coraz mniejszy niepokój. 52 proc. ankietowanych (czyli o 5 pkt proc. więcej niż tydzień wcześniej) twierdzi, że nie odczuwa niepokoju, w tym 42 proc. „raczej nie”, a 10 proc. „zupełnie nie”.

Być może wynika to z tego, że do opinii publicznej zaczyna docierać świadomość, iż w gruncie rzeczy choroba wywoływana przez koronawirusa nie jest sama w sobie specjalnie groźna, a zdecydowana większość dotkniętych nią pacjentów zdrowieje bez większych problemów.

Choć jednak strach przed nowym wirusem maleje, to jednak na wysokim poziomie utrzymują się obawy przed znalezieniem się w miejscach, gdzie najłatwiej można się nim zakazić. 53 proc. badanych lęka się przebywania w środkach transportu zbiorowego, 48 proc. – w barach, dyskotekach i nocnych lokalach, a 43 proc. – na stadionach. Natomiast w przypadku muzeów, kin, wystaw, restauracji, miejsc pracy czy komisji wyborczych (15 i 22 marca odbędą się wybory do rad miejskich) wskaźnik obaw jest dużo niższy – spada poniżej 25 proc.

Korzyści z wirusa

Francuzi porzucą więc zapewne, przynajmniej okresowo, niektóre przyzwyczajenia, ale za to być może nabędą nowe. Mogą np. przekonać się przy tej okazji do telemedycyny, czyli do konsultacji lekarskich przez internet. Portal Docavenue, wyspecjalizowany w tego rodzaju usługach, odnotował od czasu pojawienia się epidemii koronawirusa 20-procentowy wzrost aktywności. Takie rozwiązanie pozwala nie tylko na skierowanie pod właściwy adres osób podejrzewających zakażenie się koronawirusem, ale przede wszystkim sprzyja unikaniu gromadzenia się chorych w lekarskich poczekalniach i przeciążania szpitalnych izb przyjęć.

Uzasadniona zatem wydaje się nadzieja, że po przetoczeniu się najwyższej fali epidemii Francuzi będą mogli z ulgą odetchnąć, że nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło.