Dane te przekazał podczas wieczornej konferencji prasowej komisarz Angelo Borrelli, szef włoskiej obrony cywilnej.

Innymi słowy, wyzdrowiało 10 proc. zarażonych, zmarło 3,8 proc. Obecnie niespełna 3,3 tys. osób jest zarażonych wirusem – dzisiaj ich liczba wzrosła o 590. 351 osób znajduje się na intensywnej terapii.

1,8 tys. zakażonych w Lombardii

Najwięcej zarażonych jest w Lombardii: prawie 1,8 tys., co stanowi 54 proc. wszystkich zarażonych. W Emilii-Romanii koronawirusa ma 658 osób, a w Wenecji Euganejskiej - 380. Chorzy z tych trzech północnych regionów stanowią 85 proc. wszystkich chorych we Włoszech. Również w Lombardii zmarło najwięcej osób: do tej pory 98 (w tym dzisiaj 25).