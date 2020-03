W Europie epidemia najmocniej doświadczyła Włochy, kraj pielgrzymek tysięcy katolików. Koronawirus wysuszył jednak strumień turystów, także tych religijnych. W najbardziej dotkniętych regionach, w tym w Mediolanie, zamknięto kościoły. W Rzymie na razie tylko jeden, kościół św. Ludwika Króla Francji, gdy okazało się, że ksiądz z tej parafii jest zarażony koronawirusem.

W bazylice mediolańskiej msza w niedzielę odbyła się bez wiernych, transmitowała ją telewizja. - Różnica między mszą w kościele i mszą oglądaną na ekranie to jak różnica między siedzeniem przy ognisku, które ogrzewa, oświetla i daje radość, a oglądaniem ognia na zdjęciu – powiedział odprawiający nabożeństwo abp Mario Delpini. Przyznał, że masowe zgromadzenia byłyby ryzykowne, ale „celebrowanie mszy bez wiernych jest bolesne”.

Włoscy biskupi zalecili diecezjom opróżnienie kropielnic oraz rezygnację ze znaku pokoju poprzez podanie dłoni. Podobne rady wydał w Polsce abp Stanisław Gądecki: można przyjmować Komunię Świętą na rękę, zamiast podawać rękę, lepiej skinąć głową, a kto ma obawy przed zarażeniem, ten nie powinien korzystać z wody święconej w kropielnicach.

Dezynfekcja jednego z kościołów w Seulu, 3 marca 2020 r. Kim Do-hoon / AP

Znak pokoju przekazany łokciem

Poruszenie widać w Kościołach w Ameryce. Wiele tamtejszych diecezji zdecydowało o tymczasowym odejściu od zwyczaju podawania uczestnikom mszy wina ze wspólnego kielicha. W Kościele Episkopalnym wcześniej każdy moczył hostię w kielichu, często razem z palcami.

We wtorek wszyscy parafianie w Miami dostali SMS-a z rekomendacjami archidiecezji, m.in., aby używali mydła antybakteryjnego i zrezygnowali z kolektywnej konsumpcji wina mszalnego. Nakazano też opróżnić kropielnice. - Nie trzymamy się za ręce i nie całujemy, najwyżej markujemy pocałunek bez dotykania – mówiła „Miami Herald” jedna z wiernych, Lucy Jackson.

Zjednoczony Kościół Chrystusa radzi wiernym, aby zamiast podawać ręce, dotykali się łokciami lub skłonili. Katolicki biskup Kalifornii oraz Zjednoczony Kościół Metodystów zezwolili chorym na nieuczestniczenie w mszach. Mormoński Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich odradza obcokrajowcom przyjazd na planowaną na kwiecień konferencję zgromadzenia w Salt Lake City.

W meczetach w USA pogadanki o higienie

Kilka amerykańskich meczetów zaprosiło na piątkową modlitwę specjalistów, którzy wyjaśniali wiernym, jak uchronić się przed koronawirusem. Muzułmanom odradza się też pielgrzymki – w islamie to jeden z filarów wiary. Sezon na hadżdż, wielką pielgrzymkę do Mekki, zacznie się dopiero w lecie, ale parę dni temu Arabia Saudyjska przestała wpuszczać do Mekki na krótszą pielgrzymkę zwaną umra, ograniczyła też dostęp do meczetu Proroka Mahometa w Medynie.

Iran, gdzie jest już prawie 3 tys. przypadków zachorowań, odwołał piątkowe modlitwy w 23 miastach. Ograniczono dostęp do świętego miasta Kom, centrum epidemii.

Przeciwko całkowitemu objęciu Kom kwarantanną protestowali religijni fundamentaliści, którzy – podobnie jak ci katoliccy – uważają, że nic nie uzdrawia tak dobrze jak modlitwa i pobyt w świętych miejscach. Globalną karierę w mediach społecznościowych zrobiło wideo, w którym jakiś zelota liże drzwi do świątyni Falimy Masumeha w Kom. Aresztowano go. Irańskie ministerstwo zdrowia wydało zalecenie, aby nie dotykać niczego w tym sanktuarium.

Piątkowe modlitwy zawiesił też Tadżykistan. W Singapurze minister ds. muzułmańskich poprosił wiernych, aby nie przynosili do meczetów własnych dywaników i nie podawali sobie rąk.

Singapur: Msze w internecie i komunia duchowa

W Południowej Korei zamknięto ponad 1,7 tys. kościołów. To następstwo wywołania epidemii przez jedną z wiernych sekciarskiego Kościoła Jezusa Shincheonji w Daegu. Ponad połowa spośród 5,6 tys. Koreańczyków chorych dziś na COVID-19 to jego członkowie. Przeciwko założycielowi Kościoła Lee Man-hee prowadzone jest postępowanie prokuratorskie.

Świątynie buddyjskie w Korei i innych państwach regionu pozostają otwarte, ale odwołano masowe imprezy.

Wiele kościołów zamknięto też w Singapurze – także tam pierwsze zarażenia miały miejsce podczas mszy. Oraz w Hongkongu, gdzie kardynał John Tong zalecił uczestnictwo w mszach transmitowanych w internecie, przyjmowanie komunii świętej duchowo, odmawianie różańca i studiowanie Biblii we własnych domach.

Misjonarze mormońscy przerwali działalność w zawirusowanej Japonii i ograniczyli ją w innych krajach Azji dotkniętych wirusem. Baptyści powołali specjalny zespół, który ma ocenić wpływ epidemii na ich zagraniczne misje.

Główny rabin Izraela David Lau w środę przestrzegł przed całowaniem mezuzy – to fragment Tory w pudełku umieszczony na framudze drzwi wejściowych. Zgodnie z tradycją osoba przekraczająca drzwi powinna dotknąć mezuzy dłonią, często wykonywanym gestem jest potem całowanie tej dłoni lub samej mezuzy. Podobne zalecenia wydała Konferencja Rabinów Europejskich, do tego przestrzegła chorych przed odwiedzaniem synagog.