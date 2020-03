Wraz ze wzrostem liczby infekcji w Niemczech oraz w Europie rośnie obawa przed koronawirusem. Wielu obywateli Niemiec zastanawia się, czy są wystarczająco przygotowani na wypadek pandemii i jak powinni się zabezpieczyć, jeśli rzeczywiście dojdzie do spodziewanego wybuchu epidemii.

Jakie zapasy najlepiej gromadzić?

Federalny Urząd Ochrony Cywilnej i Pomocy Ofiarom Katastrof (BBK) od dawna zaleca, aby obywatele trzymali w domach pewną ilość zapasów, i to niezależnie od takich sytuacji jak obecna ekspansja koronawirusa. „Chodzi o to, by poradzić sobie przez dziesięć dni bez zakupów” – pisze urząd.