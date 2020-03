Włoskie media podały informację o decyzji rządu w środę po południu. Niedługo potem skomentowała ją minister szkolnictwa Lucia Azzolina, która oświadczyła, że informacje o zamknięciu placówek są przedwczesne i jeszcze nie wiadomo, czy szkoły zostaną rzeczywiście zamknięte. Azzolina przyznała, że taką propozycję rząd przedstawił swojemu gabinetowi doradców naukowych, ale decyzja ma dopiero zapaść w najbliższych godzinach. Szkoły miałyby być zamknięte już od jutra.

Władze niektórych prowincji decydowały samodzielnie o zamknięciu szkół już wcześniej, a żeby złagodzić skutki tych decyzji dla uczniów, część placówek postanowiła spróbować nauki przez internet.

Relację z takiej – zakończonej niepowodzeniem – próby przytoczył dwa dni temu za lokalną prasą dziennik „Corriere della Sera”.

Mezzolombardo, 20 km na północ od stolicy prowincji i regionu Trydent-Górna Adyga, 7 tys. mieszkańców. Słynne na całe Włochy wina: schiava i teroldego. Oraz dobra szkoła, a właściwie cały kompleks szkół im. Martino Martiniego, urodzonego w Trydencie misjonarza, który w XVII w. działał w Chinach. Technikum techniczne, liceum naukowe, technikum ekonomiczno-sportowe. Placówka wyróżnia się posiadaniem szybkich łączy internetowych i wieloletnim doświadczeniem w realizacji rozmaitych projektów edukacyjnych online.

Krótko mówiąc: szkoła otwarta. Potwierdziła to inicjatywa Tiziany Rossi, dyrektorki, która po wybuchu epidemii we Włoszech nie chciała przerywać nauki. W Trydencie nie ma przypadków zakażeń ani specjalnego alarmu spowodowanego koronawirusem, ale władze prowincji 25 lutego i tak postanowiły przedłużyć zamknięcie szkół do końca karnawału.

Rossi, neapolitanka od lat żyjąca w Trydencie, nie chciała wrócić do domu i biernie czekać na ponowne otwarcie szkoły. Skontaktowała się z nauczycielami, z których niemal wszyscy zgodzili się, że nadszedł właściwy czas, by uruchomić projekt nauki online, nad którym w szkole noszącej imię jezuickiego misjonarza pracowano od sześciu lat.

„Lekcje na odległość. Aby złagodzić dyskomfort spowodowany zamknięciem szkół do piątku, 28 lutego, i aby zagwarantować podstawowe prawo uczniów do edukacji przywołane także w dekrecie rady ministrów, wprowadzimy lekcje na odległość, wykorzystując wszystkie narzędzia już dostępne w szkolnej chmurze aplikacji Gsuite. Uczniowie otrzymają mailowo zaproszenie do uczestnictwa w lekcji od konkretnego nauczyciela, tego, którego lekcja akurat wypada w planie”. Tak brzmiał list władz szkoły do nauczycieli i uczniów.

Udział w akcji zadeklarowało 89 nauczycieli spośród 90 zatrudnionych w placówce. Chęć uczestnictwa w lekcjach online potwierdziło także 94 proc. uczniów. Miejscowa prasa donosiła z dumą: „W ciągu zaledwie kilku dni szkoła zorganizowała powrót do lekcji, które zostaną przeprowadzone przez internet i webcam. Młodzi ludzie wygodnie w domu będą mogli spokojnie uczestniczyć w lekcjach, które odbędą się w tym samych godzinach co zawsze”.

– Uczniowie nie będą tylko biernie słuchać wykładów – zapowiadała dyr. Rossi – będą także na odległość zobywać wiedzę wspólnie z nauczycielami. W poprzednich dniach wszyscy nauczyciele zostali poinstruowani, jak używać aplikacji Hangouts czy Hangouts Meet, by wszyscy mogli korzystać jednocześnie z tych samych materiałów.

Szef związków: Epidemia nie była uwzględniona w planie szkolnym

Wydawało się, że nic nie stoi na przeszkodzie, by fantastyczną inicjatywę wcielić w życie. A jednak w przeddzień uruchomienia zajęć na odległość Rossi otrzymała zdumiewający list od Pietro Di Fiore, adwokata i sekretarza związków zawodowych nauczycieli UIL Scuola Trento.

Di Fiore wbrew faktom poinformował dyrektorkę, że „nie zostały podjęte przygotowania techniczne do prowadzenia lekcji online”, a także zacytował pismo władz prowincji, w którym informowano o „zamknięciu szkół i wstrzymaniu zajęć dydaktycznych”. Dalej, w tym samym liście, pisał: „Nauczyciele znaleźli się w tymczasowej sytuacji, niezależnej od nich, niemożności prowadzenia dydaktyki”. Znowu wbrew faktom – jako że 89 na 90 nauczycieli dopiero co zgłosiło gotowość do „prowadzenia dydaktyki”.

Ostatecznym ciosem dla rewolucyjnego pomysłu dyrektorki i niemal całej kadry nauczycielskiej był ten fragment listu adwokata, w którym powołał się na obowiązujące prawo: „Dyrektor szkoły przygotowuje plan dydaktyczno-edukacyjny na cały rok, który powinien zostać zatwierdzony przez zgromadzenie nauczycieli”. Innymi słowy: taki plan już powstał i został zatwierdzony na początku roku szkolnego, a pani dyrektor nie uwzględniła w nim wybuchu epidemii! Adwokat informuje w swym liście, że wprawdzie można plan ten modyfikować w toku, ale „tylko podczas oficjalnego zgromadzenia nauczycieli”.

Lekcje online w Mezzolombardo się nie odbyły. Usatysfakcjonowany pozostał zapewne jeden nauczyciel, który nie chciał w nich brać udziału, oraz jeden działacz, który pokazał, kto rządzi.

Podobna inicjatywa – lekcji przez internet – działa w Codogno, strefie największego zagrożenia. W całym kraju, w regionach i prowincjach, w których zamknięto budynki szkolne, rząd – z ministrem edukacji Lucią Azzoliną na czele – zachęca do podobnych inicjatyw. Na stronie ministerstwa opublikowano dokument skierowany do nauczycieli z instrukcjami dotyczącymi tego, jak prowadzić lekcje na odległość. „Zamieńmy ten czas na okazję” – napisała min. Azzolina.

Dziennik z czasu zarazy

Inna opowieść też zapada w pamięć, choć na szczęście z innych powodów. Władze lombardzkiej gminy Codogno, czyli epicentrum koronawirusa, wpadły na pomysł, by stworzyć wirtualny dziennik z czasu zarazy. Zwróciły się do mieszkańców, by przysyłali na podany przez gminę adres relacje pisane, zdjęcia, memy, filmy, „które dokumentowałyby, jak społeczności izolowanych gmin potrafiły odpowiedzialnie, a czasem z ironią przetrwać ten okres zawieszenia prawdziwej rzeczywistości”. Gmina spodziewa się zarejestrowania „chwil ważnych, zabawnych i dramatycznych”.

Tymczasem w środę po południu agencja Reutera podała, że włoski rząd przygotowuje nowe, nadzwyczajne środki w celu spowolnienia epidemii. W ramach walki z koronawirusem władze tego kraju przewidują zamknięcie wszystkich szkół, uniwersytetów, kin, teatrów i anulowania większości wydarzeń publicznych. Restrykcje mają też wprowadzić nakaz, aby Włosi nie podawali sobie rąk ani się nie ściskali.