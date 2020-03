W całych Niemczech zanotowano już 240 przypadków infekcji koronawirusem. To problem dla Polski. Między Odrą a Renem mieszka ponad 850 tys. obywateli Polski (ludzi z polskimi korzeniami są ponad dwa miliony). Wielu z nich kursuje między Niemcami a Polską i może przenieść zarazki do naszego kraju. Hospitalizowany w Zielonej Górze 66-latek koronawirusem zaraził się zresztą najprawdopodobniej w Niemczech, skąd autokarem przyjechał do Polski.

Tymczasem w Niemczech z powodu szerzącej się choroby rosną emocje. „Jestem bezsilny wobec tego, jak zawodzą instytucje odpowiedzialne za kwestie sanitarne” – napisał na Facebooku Falk Stirkat, młody lekarz z Erlangen, stutysięcznego miasta w północnej Bawarii. Stirkat alarmuje o brakach w odzieży ochronnej – lekarze mający kontakt z pacjentami, u których można podejrzewać infekcję koronawirusem, zostali pozostawieni sami sobie.

„Gdy zapytaliśmy o okulary ochronne, urzędnicy odesłali nas do sklepu budowlanego. Gdy pytaliśmy o odzież, kazali zamówić ją na Amazonie” – relacjonuje, nie kryjąc oburzenia. Nie powinno ono dziwić – we Włoszech, głównym ognisku koronawirusa w Europie, około 10 proc. zakażonych to właśnie lekarze, którzy mieli kontakt z chorymi. Gdyby byli odpowiednio zabezpieczeni, liczba chorych na pewno byłaby mniejsza. Tymczasem koleżanka Stirkata z braku odpowiednich zabezpieczeń zaczęła przyjmować pacjentów w… okularkach pływackich.

„Jestem bezsilny wobec kłamstw, które się w Niemczech opowiada. Kłamstw, że jesteśmy przygotowani” – pisał lekarz. Sztab kryzysowy, który powołano w ministerstwie zdrowia w Bawarii, obiecał szybko wyjaśnić sprawę.

W landzie zarejestrowano dziś 11 nowych przypadków infekcji, a całkowita liczba zakażonych wzrosła do 37. W Lindau nad Jeziorem Bodeńskim zamknięto dwie szkoły, a kwarantannie poddano 59 osób, które miały styczność z zakażonym 40-letnim mężczyzną. Władze postanowiły też testować na obecność wirusa wszystkich przybywających do landu uchodźców.

Koronawirus w prawie całym kraju

W Niemczech odwoływane są imprezy masowe, targi, w wielu miastach zamykane są szkoły, a koncerny pozwalają pracownikom nie przychodzić do pracy bez okazywania zwolnień lekarskich. Jedynym landem, w którym na razie nie odnotowano ani jednej infekcji, jest Saksonia-Anhalt.

Najwięcej przypadków jest zaś w Nadrenii Północnej-Westfalii, gdzie zachorowało 107 osób. Ogniskiem infekcji była tam karnawałowa impreza w Gangelt, małej miejscowości w leżącym przy granicy z Holandią powiecie Heinsberg. Pierwsi zakażeni tam pacjenci są w tak poważnym stanie, że trzeba ich było przetransportować do kliniki uniwersyteckiej w Düsseldorfie. Tylko w tym jednym powiecie zanotowano aż 84 infekcje. Lokalni lekarze z trudem radzą sobie z naporem wystraszonych pacjentów. Także tam brakuje środków ochronnych.

Karnawał z koronawirusem

Ministerstwo zdrowia w trybie pilnym kupiło milion maseczek chirurgicznych. Do Heinsbergu wysłano 7 tys. masek, 3 tys. strojów ochronnych i 2 tys. testów na koronawirusa. Minister zdrowia Karl-Josef Laumann publicznie skrytykował jednak szpitale za to, że nie przygotowały zawczasu zapasów na kryzys, przez co lekarze nie mają się jak zabezpieczać.

W innych miastach Nadrenii mieszkańcy szturmują supermarkety spożywcze i wykupują paczkowaną żywność. Półki ze środkami do dezynfekcji też są puste. Wielkie sieci handlowe uspokajają, że mają zapasy towarów i są w stanie na bieżąco zaopatrywać sklepy. Rządzący landem politycy apelują do mieszkańców o spokój.

– Robienie wielkich zapasów to kompletna przesada, to prowadzi do paniki – mówi landowa minister konsumentów Ursula Heinen-Esser.

Kolejka, by wykluczyć koronawirusa

W Berlinie (odnotowano sześć przypadków) przed kliniką Charité, największym kompleksem szpitalnym w Europie, stoi licząca ponad sto osób kolejka ludzi, którzy chcą się poddać badaniom na koronawirusa. Z relacji lekarzy wynika, że na badanie przychodzą wystraszeni ludzie z objawami przeziębienia lub ci, którzy właśnie wrócili z Włoch.

– Nie możemy nikogo odesłać, każdego trzeba przebadać – mówi prof. Ulrich Frei, dyrektor ds. lekarskich kliniki. Charité to jak na razie jedyna placówka w liczącej ponad 3 mln mieszkańców stolicy Niemiec, gdzie testy wykonuje się od ręki. Władze miasta zapewniają, że szybkie badania będą wykonywane także w innych szpitalach.