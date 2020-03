O tymczasowym zwolnieniu dziesiątek tysięcy więźniów poinformował we wtorek Gholamhossein Esmaili, rzecznik irańskiego sądownictwa. Przyznał, że irańskie władze zdecydowały się zwolnić osadzonych, którzy zostali przebadani na obecność koronawirusa, są zdrowi i wpłacili stosowną kaucję. Jednocześnie cytowany przez BBC Esmaili zaznaczył, że zwolnienia nie obejmą tzw. więźniów niebezpiecznych, czyli osób z wyrokami powyżej pięciu lat.

Tymczasowe zwolnienia to jeden z kroków, które irańskie władze podejmują w walce z wirusem – zatłoczone więzienia słynące z niehigienicznych warunków to idealne miejsce do szerzenia się choroby. Już wcześniej pojawiały się informacje o wypuszczaniu niektórych więźniów na wolność, jednak do tej pory było więcej obostrzeń – zwalniano jedynie kobiety po sześćdziesiątce i mężczyzn po siedemdziesiątce.