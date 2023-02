Zbiórka na sondaż obywatelski - policzmy, co się najbardziej opłaca opozycji

Ten obywatelski sondaż ma pokazać, które warianty są lepsze, a które gorsze. Kiedy opozycja jest bliżej celu czy zdobycia tylu mandatów, by skutecznie rządzić, czyli co najmniej 276 (tyle trzeba, by oddalać prezydenckie weto). A kiedy mogłaby liczyć nawet na co najmniej 307 (tyle trzeba do zmiany konstytucji).

W styczniowym sondażu Kantar Public KO i PiS mają po 31 proc.

31 proc. dla Koalicji Obywatelskiej to niezły wynik. Donald Tusk, od kiedy wrócił do polskiej polityki, zapowiadał, że to jego cel. Drugim była wspólna lista czterech ugrupowań opozycyjnych: Koalicji Obywatelskiej, PL 2050, Lewicy i Koalicji Polskiej. Półtora roku gadania o liście, żadnej listy nie ma.

W tym styczniowym Kantarze PL 2050 Szymona Hołowni i Lewica mają 8 proc., Konfederacja 5 proc.

Jak wyglądałby podział mandatów? Przeliczył je dla „Wyborczej" prof. Jarosław Flis, socjolog z Uniwersytetu Jagiellońskiego. I tak: PiS i KO zdobyłyby po 189 mandatów, Lewica oraz PL 2050 po 34, a Konfederacja 13. Jeden mandat przypadłby mniejszości niemieckiej.

Obóz anty-PiS w sumie miałby 257 mandatów, PiS z Konfederacją - 202.

257 mandatów. Mało, by przegłosować weto prezydenta, a przecież trzeba się z nimi liczyć.

Najwięcej obaw co do wielkiej wspólnej listy mają Szymon Hołownia i PSL. Dlatego ogłosili, że wspólnie przygotują jedną listę spraw do załatwienia.

Hołownia niedawno zachęcał kolegów na opozycji do wielkiego liczenia, bo „decyzja powinna zapaść po dokładnym policzeniu wszystkich wariantów, tak by rzecz opierała się nie na naszych płomiennych deklaracjach, intuicjach i serdecznych wskazaniach naszych rozgrzanych umysłów czy ciśnieniu aparatu, czy innych okolicznościach, ale na obiektywnej, rzetelnej analizie".

Ale takie analizy były. „Wyborcza" latem 2022 r. w pracowni Kantar Public zamówiła badania i wyszło nam, że jedna czteropartyjna koalicja lub najwyżej dwa bloki dają obozowi anty-PiS solidną większość.

Wtedy widać było, że wyborcy tych czterech partii chcą jednej listy: wielką koalicję czteropartyjną popiera 90 proc. wyborców KO, 88 proc. wyborców Lewicy, 76 proc. wyborców PSL i 83 proc. wyborców Hołowni. A koalicję, którą Hołownia uważa za najlepsze rozwiązanie – czyli blok dwóch dwupartyjnych list – 82 proc.

Analizy pokazały, że taka wielka koalicja najsilniej demobilizuje wyborców PiS, a wyborcy Kaczyńskiego najchętniej poszliby na wybory, gdyby opozycja była podzielona.

Hołownia wiele razy powtarzał, że nie popełnia się tych samych błędów, np.: "nie buduje się jednej listy wyborczej, jeśli ona nie wygrywa". „Brutalna prawda jest taka, że w ostatnich latach próbowano już wszystkiego: jednego bloku w przegranych wyborach europejskich, kilku list w tak samo przegranych wyborach w 2015 i 2019 roku. Moje zdanie w tej sprawie dobrze znacie: szaleństwem jest robić wciąż to samo i oczekiwać różnych rezultatów".

Jako przykład podaje wybory do Parlamentu Europejskiego w 2019 r. Ale opozycja nie poszła wówczas razem, żadnej jednej listy nie było. W 2019 r. w wyborach europejskich były trzy listy: Koalicji Europejskiej (PO, PSL, SLD, Nowoczesna, Zieloni), Wiosny i Lewicy Razem.

PiS dostał wówczas 6 192 780 głosów (45,38 proc.), Koalicja Europejska zgarnęła 5 249 935 głosów (38,47 proc.), Wiosna Roberta Biedronia - 826 975 głosów (6,06 proc.), a Lewica Razem - 168 745 głosów (1,24 proc.).

Opozycja liczona razem zdobyła więcej głosów niż PiS, ale ponieważ była podzielona, wypadła gorzej.

W tym samym roku do Sejmu opozycja nie szła razem. Były listy Koalicji Obywatelskiej (PO, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni), SLD oraz PSL. Gdy się połączyli, mogliby PiS pokonać.

Dlatego warto policzyć teraz, jak wygląda poparcie dla różnych wariantów: jednej listy, dwóch, trzech czy czterech. Kto zyskuje? Kto straci? Kiedy jest największa mobilizacja po stronie PiS i anty-PiS?

Politycy powinni wiedzieć. I obywatele mają prawo wiedzieć.

Wszyscy osobno czy wspólna lista? A może dwie lub trzy listy? Apel o wsparcie obywatelskiego badania preferencji wyborczych

Obywatelki i obywateli, którzy chcieliby wspomóc przeprowadzenie badania, prosimy o wejście na link https://sondazobywatelski.online/. Każda kwota będzie tu bardzo pomocna.