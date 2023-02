"Zarobki były jawne, lobbingu nie było". Sikorski opowiada o swojej współpracy ze Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi

Pana wysokie dochody z tytułu zasiadania w radzie doradczej Sir Bani Yas Forum – w sumie 500 tys. dol. przez pięć lat - są łączone z aferą korupcyjną w Parlamencie Europejskim. Wiceprzewodnicząca PE Eva Kaili i inni eurodeputowani z frakcji Socjalistów i Demokratów zostali zatrzymani pod zarzutem przyjęcia łapówek od rządów Kataru i Maroka.

- I to jest bardzo nie fair. Jest zasadnicza różnica między potajemnym braniem gotówki w plastikowych torbach, a uczciwie zadeklarowanym i opodatkowanym doradzaniem przy konferencji międzynarodowej. Oświadczenia majątkowe są po to, by politycy deklarowali zewnętrzne dochody i by można było kontrolować ewentualne zarobki niejawne. I to jest bardzo słuszne. Łapówki są przestępstwem, a dodatkowa działalność zarobkowa jest legalna i w Brukseli dość powszechna. Powtarzam, o moim doradztwie dla Forum polska prasa pisała już w 2021. Tylko wtedy nie było jeszcze kampanii wyborczej.

Ile kosztuje pana zegarek?

- Mój zegarek? Ma ze dwadzieścia lat, ale nowy kosztował około 200 dolarów, prezent od żony. I pamiętam, że był przedmiotem całkiem sporego artykułu w prasie ukraińskiej za czasów prezydenta Wiktora Janukowycza. Wówczas pisano, że na Ukrainie nie wypada pojawiać się z zegarkiem poniżej 40-60 tys. dol. Ale wiem, do czego pan pije - do zegarka Sławomira Nowaka, który nie został ujęty w oświadczeniu majątkowym. No więc tu jest sytuacja odwrotna, bo ja dokładnie wszystko ujawniłem. Przestępstwem jest umyślne niezadeklarowanie, a nie zadeklarowanie. Przecież wszystkie media i organizacje, tak krajowe jak i zagraniczne, które o tym piszą, powzięły tę informację właśnie z mojego oświadczenia.

Nie o to chodzi. W przypadku Sławomira Nowaka opinię publiczną irytowała raczej nie kwestia oświadczenia, ale to, że polityk może mieć tak drogi zegarek. W tym przypadku wydaje się, że szokujące jest pańskie wynagrodzenie.

- Honoraria za wykłady i za uczestnictwo w radach doradczych są za granicą wielokrotnie wyższe niż u nas, bo publiczność jest większa i zamożniejsza. Są też bardzo zróżnicowane - na przykład mój kolega z roku Boris Johnson otrzymuje honoraria kilkukrotnie wyższe. Natomiast zasiadanie w Radzie Doradczej jednej z najważniejszych światowych konferencji międzynarodowych wiąże się nie tylko z obowiązkami i odpowiednim wynagrodzeniem, ale i splendorem.

A co się robi, żeby zasiadać w radzie doradców Sir Bani Yas Forum za 100 tys. dol. rocznie?

- Mogę tylko opowiedzieć, jak to się stało, że ja w niej zasiadam. Zostałem najpierw zaproszony na konferencję, bodajże w 2016 roku, gdy byłem poza rządem i poza parlamentem. Mogę jedynie przypuszczać, że moje wystąpienie się spodobało. Pamiętam, że jednemu z organizatorów podarowałem angielski oryginał mojej książki o Afganistanie, "Dust of the Saints". Otrzymałem oficjalne pisemne zaproszenie do zasiadania w radzie, przysłane na adres Uniwersytetu Harvarda - już wtedy byłem wykładowcą - Senior Fellow - w Centrum Studiów Europejskich. Zaproszenie było opatrzone zakresem obowiązków i propozycją honorarium.

Zostałem więc zaproszony do tego grona w 2017 r. jako akademik i jako były już polityk. Osoba zupełnie prywatna. Organizatorzy uznali zapewne, że mam coś do powiedzenia i że warto aby na Forum reprezentowany był punkt widzenia Europy Środkowej.

Do jakiej europejskiej konferencji można porównać Sir Bani Yas Forum? Do Davos?

- Bardziej do Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa, gdzie też zresztą zasiadam w Radzie Doradczej, tyle że pro bono. Dobrze, że w tym roku będzie w niej uczestniczył prezydent Andrzej Duda. W przeszłości był premier Mateusz Morawiecki i nieźle najadłem się wstydu, gdy opowiadał o żydowskich "współsprawcach Holokaustu". Wywołał podobne oburzenie co Siergiej Ławrow w zeszłym roku na SBY Forum. I od razu wyjaśniam: nie ja go zapraszałem, nie byłem tego dnia na konferencji i nie rozmawiałem z nim ani razu od wyjścia z MSZ. Pamiętajmy też, że na tego typu konferencje zaprasza się oficjeli także z krajów autorytarnych, od Chin i Iranu po Azerbejdżan czy Rosję, bo konferencje nie są po to, aby pić herbatkę z przyjaciółmi, lecz aby wysłuchać i zmierzyć się z rywalami i wrogami.

Ostatnio propaganda PiS mocno skleja pana z Ławrowem.

- Tyle że od 2015 r. należę do najtwardszych krytyków Siergieja Ławrowa. W styczniu 2022 r. wytykano mi nadmierną brutalność, gdy uprzedzałem go publicznie, że Rosja dostanie "kopa w jaja", jeśli zaatakuje Ukrainę. A po inwazji powiedziałem, że kroczy drogą Ribbentropa, który w Norymberdze dostał karę śmierci. Przyzna pan, że dość nietypowo jak na "ruską onucę".

Ale w "Wiadomościach" TVP występuje pan nieustannie na balkonie pałacu Na Wodzie w Łazienkach, paląc z Ławrowem.

- Ja nie palę. Wyszliśmy na balkon, bo byliśmy w gabinecie króla Stasia, który jest objęty ścisłą ochroną konserwatorską, a Ławrow koniecznie chciał zapalić. Tyle.

Palenie, nawet bierne, szkodzi.

- Jeszcze bardziej szkodzi słuchanie propagandy psychoprawicy, która łże i manipuluje, czym się da.

Powiedział pan, że zaproszenie opatrzone było zakresem obowiązków. Co jest w zakresie obowiązków członka rady?

- Do obowiązków należy udział w posiedzeniu rady cztery razy w roku - czasami fizyczny, czasami zdalny, zależnie od okresu pandemii. Na takich spotkaniach planowany jest cykl kolejnych wydań konferencji. Wiosną planujemy, co może być aktualne i pilne na jesieni. Rola zewnętrznych doradców jest kluczowa tak w biznesie, jak i polityce - chodzi o przewidywanie, w którym kierunku ewoluuje świat. Do tego potrzebna jest zdolność przewidywania i doświadczenie. Następnie pojawiają się zakresy tematyczne, tytuły paneli, plus kandydatury zapraszanych gości. To ważne, bo najpopularniejsze postacie, jak Juwal Harari, który był naszym gościem, czy inni znani intelektualiści mają zapełniony kalendarz na rok do przodu. Kandydatury wysokiej rangi polityków też trzeba zaplanować wiele miesięcy naprzód. Na przykład na ostatnim forum obecni byli dwaj byli premierzy Izraela Ehud Barak i Ehud Olmert - co ciekawe, politycy, którzy poza tą konferencją ze sobą nie rozmawiają. Jest stały zestaw tematów: relacje z Iranem i bliskowschodni proces pokojowy. W ciągu trzech dni można uaktualnić swoją wiedzę o Bliskim Wschodzie na najwyższym poziomie intelektualnym i decyzyjnym. Dodam, że operacyjnym organizatorem konferencji jest Centrum Studiów Strategicznych i Międzynarodowych w Waszyngtonie, gdzie do końca życia pracował Zbigniew Brzeziński i gdzie ja mam afiliację jako "Distinguished Statesman".

I - jak zaznaczyła posłanka Lewicy Anna Maria Żukowska - wyspa Sir Bani jest piękna.

- Tu posłankę zmartwię. Rzeczywiście istnieje piękna wyspa Sir Bani, ale tam nigdy nie odbyło się spotkanie forum i nigdy na niej nie byłem. Konferencja odbywa się w hotelach wysokiej klasy. W Polsce byłby to raczej Europejski niż Marriott.

Konferencja Sir Bani Yas Forum jest określana jako element miękkiego lobbingu. Panu też postawiono zarzut lobbingu na rzecz Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

- Ktoś nie rozumie czym jest lobbing. Jest wpływaniem na decyzje czy regulacje dotyczące jakiejś dziedziny życia. A konferencja jest tylko forum dyskusji. Zresztą dwie komisje PE, w których zasiadam - spraw zagranicznych i obrony - nie uchwalają prawa ani regulacji. Aby odsunąć wszelkie podejrzenia bardzo się pilnowałem, aby w kilku przypadkach, gdy w grę wchodziły rezolucje czy raporty mające związek z relacjami z ZEA, zawsze głosować zgodnie ze wskazaniem mojej grupy politycznej – Europejskiej Partii Ludowej, co ta już potwierdziła. Nie miałem też żadnej roli w przygotowywaniu takich rezolucji czy raportów.

Przeciwnicy zarzucają panu, że działa pan w instytucji stworzonej przez kraj będący daleko od standardów europejskich. Poseł Lewicy prof. Maciej Gdula stwierdził, że dla niego nawet udział w konferencji organizowanej przez Zjednoczone Emiraty Arabskie byłby wątpliwy, co dopiero udział w radzie.

- Profesor Gdula może nie wiedzieć, że ZEA to oczywiście monarchia i kraj muzułmański, ale najbardziej liberalny w rejonie Zatoki Perskiej. Oczywiście nie jest podobny do krajów Zachodniej Europy, ale każdy, kto słyszał o Dubaju, wie, że zupełnie nieuprawnione jest łączenie go pod tym względem z fundamentalistyczną Arabią Saudyjską.

Prof. Gdula sam na pewno pilnuje się, aby nie jeździć na konferencje o planowaniu przestrzennym czy o opodatkowaniu kamienic. Natomiast zastrzeżeń, aby wziąć udział w ostatniej edycji Forum, nie miał Joseph Borrell – wysoki przedstawiciel ds. polityki międzynarodowej i bezpieczeństwa Unii Europejskiej, czy John Kerry, przedstawiciel prezydenta USA ds. klimatycznych.

Powiedział pan, że promuje Porozumienie Abrahamowe, które - jak wynika z opisu konferencji - jest szczególnie przez nią promowane. Było ono promowane też przez prezydenta Donalda Trumpa i jego doradcę Jareda Kushnera. Pan należy do ostrych krytyków prezydentury Donalda Trumpa.

- Zacznijmy od tego, że Porozumienie Abrahamowe to kolejna propozycja ułożenia relacji między państwami odwołującymi się do wspólnej tradycji proroka Abrahama: judaizmu, chrześcijaństwa i islamu. Zaowocowała nawiązaniem stosunków dyplomatycznych kilku państw arabskich z Izraelem. A to jest rzecz dobra. Jestem krytykiem prezydentury Trumpa, ale potrafię przyznać mu rację - jak wtedy, gdy nawoływał europejskich członków NATO, by zwiększyli budżet na obronność do 2 proc. PKB. Tak, jak potrafię przyznać, że po pierwotnym zawahaniu PiS prowadzi wobec Ukrainy taką politykę, jaką prowadziłby każdy inny polski rząd.

Polska za czasów ministra spraw zagranicznych Jacka Czaputowicza bardzo mocno zaangażowała się w Porozumienie Abrahamowe. W 2019 r. w Warszawie odbyła się "Konferencja warszawska" z udziałem Izraela i państw arabskich. Minister mówił o rozpoczęciu procesu. Dlaczego nikt z intelektualnej elity PiS nie uczestniczy obecnie w tym procesie?

- Tego nie wiem. Widzę jednak, że Polska zbliża się gospodarczo i politycznie do Zjednoczonych Emiratów Arabskich - i słusznie. Minister spraw zagranicznych ZEA odbył wizytę w Polsce i został w maju przyjęty przez prezydenta Andrzeja Dudę.

Wicepremier i minister kultury Piotr Gliński podpisał umowę z ZEA i mówił, że są bramą do arabskiego świata i krajem nastawionym na dialog cywilizacyjny. Tylko wtedy, gdy propagandowo trzeba przyłożyć Sikorskiemu, nagle stawia się znak równości między Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi oraz Arabią Saudyjską.

Przy czym równocześnie rząd Mateusza Morawieckiego za bezcen sprzedaje 30 proc. akcji rafinerii Lotos Arabii Saudyjskiej. Nawiasem mówiąc, dobrze by się stało, gdyby CBA prześwietliło, co się stało z pieniędzmi za doradztwo dla różnorodnych firm, które skorzystały na tej transakcji. Czy przypadkiem te pieniądze nie są wykorzystywane w interesie politycznym PiS, także za granicą.

Wyborcy PiS raczej nie zastanawiają się nad spójnością tej argumentacji, natomiast wyborcy opozycji pytają, czy w takim przypadku nie występuje konflikt interesów - i to mimo że wskazuje pan na transparentność działań i zgodność z prawem.

- Zdaje sobie sprawę z tego dylematu i w momencie, gdy zostałem wybrany do Parlamentu Europejskiego, zapytałem służby administracyjne, czy powinienem zrezygnować z działalności gospodarczej, która polega na wykładach, udziale w debatach i doradztwie, jak w przypadku tej konferencji. Przy czym warto dodać, że formularze Parlamentu Europejskiego są mniej szczegółowe i mniej wnikliwe niż formularz polskiego Sejmu. Tam nie podaje się konkretnego stanu majątkowego: domów, samochodów. Powiedziano mi wówczas, że nie ma żadnych przeszkód, co więcej, wielu eurodeputowanych czerpie dodatkowe dochody z działalności naukowej czy gospodarczej. Taka jest praktyka i to, jak się zachowam, to moja decyzja. Przypominam też, że bardzo pilnowałem w ciągu tych czterech lat, by głosować zgodnie z rekomendacją grupy.

Ale jeśli zapadnie decyzja, że nie powinien pan łączyć stanowiska eurodeputowanego z uczestniczeniem w radzie forum, to co pan wybierze?

- Dokonam wyboru, jeśli się zmienią przepisy i gdy podobne rozwiązania będą obowiązywały wszystkich europarlamentarzystów, a nie tylko mnie. Nie może to być "prawo dla jednej osoby". Dzięki zasiadaniu w tak wysokim gremium, jakim jest Sir Bani Yas Forum, mam dodatkowe informacje na temat wielu kwestii dotyczących polityki bliskowschodniej. Na przykład, gdy potępiam represje w Iranie, mogę powiedzieć, jak to wygląda od środka, bo dowiaduję się o nich nie tylko od ludzi nimi dotkniętych, ale też od osób blisko kręgu władzy w Teheranie.

Politycy partii opozycyjnych, na przykład z Razem, zwracają uwagę, że zaczyna pan stanowić obciążenie dla opozycji i po ujawnieniu sprawy ze Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi pod znakiem zapytania stoi pana kandydatura na stanowisko ministra spraw zagranicznych w opozycyjnym rządzie.

- Dziękuję Adrianowi Zandbergowi za publiczne przyznanie, że nie złamałem prawa ani żadnych regulacji Parlamentu Europejskiego. Ale nie jestem zwolennikiem dzielenia skóry na niedźwiedziu, gdy niedźwiedź jeszcze w lesie. Uważam, że najpierw należy wygrać wybory, dopiero później zastanawiać się nad obsadą stanowisk. Adrianowi Zandbergowi życzę, aby Lewica tym razem przekroczyła próg wyborczy, bo w 2015 r. z powodu porażki tej formacji, nie bez zasługi przewodniczącego Zandberga, wypadła z Sejmu, a samodzielne rządy objął PiS.