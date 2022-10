Dobrozmianowy sędzia Izby Dyscyplinarnej nęka "Wyborczą" i jej pełnomocnika. "W użyciu są najbardziej haniebne narzędzia: donosy i skargi"

Próby cenzurowania i wyłączenia sędziego

Od wiosny 2020 r. przed Sądem Okręgowym w Warszawie toczy się proces cywilny o ochronę dóbr osobistych, jaki Agorze, wydawcy „Wyborczej", wytoczył Konrad Wytrykowski. Przed 2015 r. pracował on na najniższym szczeblu sądownictwa – w rejonie. Po zmianie władzy szybko awansował. Od września 2018 r. zasiadał w nielegalnej Izbie Dyscyplinarnej w Sądzie Najwyższym, która była częścią aparatu represji wobec niezależnych sędziów. Tu Wytrykowski brał udział m.in. w uchyleniu immunitetu warszawskiemu sędziemu Igorowi Tulei. Kiedy w tym roku zlikwidowano nielegalną izbę w SN, Wytrykowski nie wybrał orzekania w innej izbie SN. W wieku 46 lat zdecydował się na stan spoczynku, czyli swego rodzaju wcześniejszą emeryturę. Stan ów inny członek ID Jan Majchrowski określił „stanem darmozjadnym".

Wytrykowski domaga się w procesie od Agory wielokrotnych przeprosin, usunięcia wielu artykułów na jego temat z serwisu Wyborcza.pl, a także zapłaty 105 tys. zł zadośćuczynienia. Agora zdecydowanie odrzuca zarzuty zawarte w pozwie.

Część żądań Wytrykowskiego dotyczy publikacji związanych z tzw. aferą hejterską. „Wyborcza" w ślad za Onet.pl ujawniła wiele szczegółów związanych z działalnością grupy Kasta, która działała na komunikatorze WhatsApp.

Jej członkami miało być wielu sędziów awansowanych za czasów „dobrej zmiany", w tym Wytrykowski. Szczegóły ich działalności ujawniła mediom „Mała Emi" Emilia Szmydt, wówczas żona jednego z sędziów awansowanych za czasów Zbigniewa Ziobry. Kobieta wspomagała grupę, zaangażowała się w oczernianie sędziów walczących o praworządność, ale potem zaczęła jako sygnalistka ujawniać, co robili sędziowie skupieni w grupie Kasta. A robili wiele, aby dyskredytować sędziów walczących o niezawisłość sądów w Polsce, w tym m.in. prezesa Iustitii Krystiana Markiewicza, czy Małgorzatę Gersdorf, wówczas pierwszą prezes SN. Udział Wytrykowskiego w grupie Kasta/Antykasta potwierdzili także sędziowie Tomasz Szmydt i Arkadiusz Cichocki.

Już wraz z pozwem cywilnym Wytrykowski wystąpił do sądu z wnioskiem o zabezpieczenie. Domagał się opatrzenia spornych publikacji odpowiednimi oświadczeniami, a także zobowiązania Agory, by przez rok nie rozpowszechniała ponownie artykułów objętych pozwem. Bez skutku – w maju 2020 r. Sąd Okręgowy w Warszawie oddalił żądanie Wytrykowskiego.

We wrześniu 2020 r. Wytrykowski zażądał wyłączenia sędzi. Dowodził, że istnieje uzasadniona wątpliwość co do jej bezstronności, bo w oświadczeniu złożonym na podstawie tzw. ustawy kagańcowej podała, że jest członkiem Iustitii. Wytrykowski zarzucał, że działalność Iustitii jest wspierana i propagowana przez wydawcę „Wyborczej". W październiku 2020 r. Sąd Okręgowy w Warszawie oddalił i ten wniosek.

Donosy i skargi

Pod koniec 2020 r. Wytrykowski uderzył w mecenasa Piotra Rogowskiego, pełnomocnika Agory. Złożył na niego donos do Tomasza Niedzińskiego, głównego rzecznika dyscyplinarnego radców prawnych, bo poczuł się poniżony odpowiedzią Rogowskiego na pozew (w skardze zmanipulował wypowiedzi mecenasa). Sędziego dotknęły m.in. fragmenty dotyczące leczenia się psychiatrycznego, choć wcześniej sam tę kwestię ujawnił i w pozwie przeciwko Agorze poświęcił jej cały rozdział pt. „Leczenie psychiatryczne powoda".

Potem nominat z nielegalnej ID złożył na Agorę donos do byłego działacza PiS, teraz prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Wytrykowski dowodził, że doszło do niezgodnego z prawem przetwarzania jego danych osobowych dotyczących zdrowia. Żądał, aby prezes UODO wydał postanowienie zabezpieczające: nakazał Agorze jedynie przechowywanie jego danych, ale zakazał ich upubliczniania. Próba kneblowania "Wyborczej" zakończyła się porażką: UODO nie uwzględnił wniosku Wytrykowskiego i nie wydał zabezpieczenia zakazującego Agorze i „Wyborczej" publikacji.

Teraz donos na pełnomocnika Agory złożyła Magdalena Turska-Panufnik, asystentka sędziego w SN, która ściśle współpracowała z Wytrykowskim w Izbie Dyscyplinarnej.

„Wnoszę o ukaranie Piotra Rogowskiego w postępowaniu dyscyplinarnym, z uwagi na treść pisma procesowego (…) jakie skierował do Sądu Okręgowego w Warszawie" – domaga się w piśmie do rzecznika dyscyplinarnego warszawskich radców prawnych Turska-Panufnik.

Nie spodobało się jej pismo pełnomocnika Agory, bo krytycznie ocenił jej zeznania: uznał, że nie odnoszą się do faktów i są skrajnie stronnicze, a do tego bez żadnych podstaw świadek pomawiał dziennikarzy (że ich teksty miały rzekomo szkalować Wytrykowskiego). Prawniczka zaczęła pracę w nielegalnej Izbie Dyscyplinarnej w październiku 2018 r. jako asystentka sędziego Konrada Wytrykowskiego. Pracowała tylko z nim. Sama zaproponowała, że może zeznawać w jego sprawie, i to z jej inicjatywy sędzia zawnioskował o jej przesłuchanie.

W swych pisemnych zeznaniach prawniczka rozpływa się w zachwytach nad dokonaniami zawodowymi i naukowymi Wytrykowskiego. Zachwala jego cechy osobiste, a także to, że w pełni stosuje się do obowiązujących w Polsce ustaw, wyroków TK i przepisów konstytucji. Podczas współpracy z Wytrykowskim – jak pisze prawniczka – „dał się on poznać jako osoba zasługująca na pełnienie funkcji Sędziego Sądu Najwyższego".

Uderzenie w sędziów SN

Przy okazji prawniczka ostro recenzowała zachowania legalnych sędziów SN, które odbierała jako „nielicujące z godnością sędziego".

„Przykładem innych zachowań, które w mojej ocenie nie licują z godnością sędziego, było odkręcanie głowy na widok Powoda, nagle zmienianie kierunku w jakim dany sędzia się udawał, ignorowanie zadanego przez Powoda pytania" – wskazywała Turska-Panufnik w swych zeznaniach.

Ubolewała, że „takie zachowania" nie dotyczyły jedynie starych sędziów, ale ku jej zdumieniu także nowych sędziów. Według niej starzy sędziowie w SN potraktowali publikacje na temat Wytrykowskiego „jako pretekst do całkowitego izolowania osoby Powoda".

Asystentka sędziego broniła w swych zeznaniach dorobku orzeczniczego Izby Dyscyplinarnej. Zarzuty o motywacje polityczne orzeczeń ID uznawała za „bezpodstawny pogląd" prezentowany np. w tzw. mediach głównego nurtu.

„Uważam, że takie przedstawienie orzecznictwa ma na celu zdyskredytowanie sędziów orzekających w Izbie Dyscyplinarnej, w tym Powoda i zablokowanie sądownictwa dyscyplinarnego w Polsce" – podkreślała Turska-Panufnik.

W swej laurce na cześć Wytrykowskiego bezpodstawnie przesądzała o pomawiającym charakterze publikacji, dowodziła, że sędzia został w publikacjach przedstawiony jako „cham, brutalny hejter" i „przestępca".

Ona natomiast po przeczytaniu publikacji na temat Wytrykowskiego uznała, że to „wyłącznie próba pozbawienia wiarygodności sędziów, którzy zaangażowali się w reformę sądownictwa albo uzyskały nominację przed nową KRS".

Zniesławiające zarzuty

„Cała sprawa uświadomiła mi jak niewiele trzeba, aby zniszczyć dobre imię i karierę uczciwego, świetnie wykształconego człowieka jakim jest Pan Sędzia Konrad Wytrykowski" – przekonywała asystentka sędziego Wytrykowskiego. Twierdziła, że Wytrykowski dał sobie radę z przejściem przez ten traumatyczny czas, po „szkalujących go publikacjach", dzięki „pomocy rodziny, lekarzy specjalistów i głębokiej wierze".

Nie jest jasne, jak pismo procesowe pełnomocnika Agory zawarte w aktach trafiło do świadka. Ale wiadomo, że sąd nie dopatrzył się naruszenia standardów etycznych w korespondencji i nie zawiadomił izby radców prawnych.

– Mecenas Agory przedstawił umiarkowaną i rzeczową ocenę zeznań, które stanowiły laurkę dla strony powodowej. W odpowiedzi na nią został zaatakowany donosem, w którym przestawia się go jako „osobę nieobliczalną" czy „zaangażowaną w debatę polityczną". Takie sformułowania mają charakter dyskredytujący, zniesławiający. Mówiąc wprost: są nie tylko przejawem upadku dobrych obyczajów, są przejawem hejtu – ocenia red. Imielski.

Zwraca także uwagę, że w donosie do rzecznika dyscyplinarnego skarżąca przytacza jako cytaty rzekome fragmentu pisma pełnomocnika, choć takich zdań nie ma w jego tekście. Nie ma przykładowo zwrotu, że świadek „wpisuje się w pewną opcję".

– Z zażenowaniem przyjmujemy, że w miejsce merytorycznego i ostrego nawet sporu na sali sądowej świadek powołana przez byłego członka Izby Dyscyplinarnej stara się poprzez donos do izby radcowskiej osłabić stanowisko naszego pełnomocnika. To oburzające metody. Próby cenzurowania i zniechęcenia naszego pełnomocnika do obrony interesów strony pozwanej są skazane na niepowodzenie – ocenia red. Roman Imielski.