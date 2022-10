Ukraińcy czekają na naszą pomoc. Chcemy zawieźć im ciepło przed zimą

Nie należy pisać komentarzy o wojnie zza biurka. Zza biurka nie widać strachu, nędzy i ludzkiej beznadziei.

Tak powstała w gronie przyjaciół idea, by ufundować transport i z darami zebranymi przez „Gazetę Wyborczą" pojechać do wschodniej Ukrainy. Wraz z Wojciechem Czuchnowskim i Romanem Imielskim w ramach większego humanitarnego konwoju zjechaliśmy więc do Charkowa, Słowiańska, Kupiańska i Iziumu.

Mówi się, nie bez racji, że dramaty narodów i państw wynikają z tego, że ludzie, a w szczególności polityczni przywódcy, nie rozumieją „tragizmu historii". „Tragizm historii" polega na tym, że wszystko, co w dziejach ludzkości było najgorsze i niewyobrażalne, w każdej chwili może się powtórzyć. I oto we wschodniej Ukrainie zobaczyliśmy dziś II wojnę światową – tę znaną nam z czarno-białych archiwalnych dokumentów sprzed osiemdziesięciu lat. Pola minowe, cmentarzyska czołgów i wszelkiej broni, którą człowiek udoskonala, by efektywniej zabijać drugiego człowieka. Posterunki, blokady, zniszczone doszczętnie wsie i przysiółki, poryte bombami i transzejami pola. Wreszcie – masowe groby torturowanych cywilów, których ciała złożono w sosnowym lesie. Ekshumacyjne pryzmy żółtego piasku wśród trupiego odoru. Jak w Katyniu.