Polacy zbierają na Bayraktara dla Ukrainy. "Te drony są cały czas niesamowicie potrzebne"

W trzy dni zebraliście prawie 2 mln złotych. Wspaniały wynik, ale Bayraktar kosztuje trochę więcej.

- Kosztuje, w zależności od wyposażenia, od 4 do 5 mln dolarów. Ale w celach tej zbiórki napisałem, że, czy zbierzemy mniej, czy więcej, wszelkie te środki zostaną przekazane na fundusz Sił Zbrojnych Ukrainy w Banku Narodowym Ukrainy, założonym w Kijowie po 24 lutego.

A czemu bayraktary, a nie np. amunicja?

- Bayraktary stały się symbolem tej wojny, są rozpoznawalne, bardzo głośno jest o akcji Litwinów i Ukraińców, nie ma co wymyślać prochu. Poza tym skonsultowałem się z ukraińskimi ekspertami, mówią też o tym media, że bayraktary są cały czas niesamowicie potrzebne - ta akcja zbiegła się z wypędzeniem Rosjan z Wyspy Wężowej, a przypominam, że Rosjanie uciekli z wyspy właśnie przez bayraktary, za pomocą których ich bombardowano.

Wiemy, co zrobicie, jeśli się nie uda zebrać tych pieniędzy. A co, jeśli się uda? Zbiórki będą kontynuowane? Kolejne bayraktary?

- Będziemy starać się działać dalej. Moim najbliższym przyjacielem, którego tak naprawdę teraz poznałem, jest Żenia Klimakin. Gdy zebraliśmy pierwszy milion, po jednym dniu, to go zapytałem: "Żenia, tyle forsy jeszcze musimy zebrać. Damy radę?" A on odpowiedział: "Sławek, po 24 lutego ja się nie zastanawiam, czy damy z czymś radę, tylko ja robię wszystko, co się da, i to się udaje". Więc ja też nie zamierzam kalkulować, i wy też nie kalkulacje. Ile byśmy nie zebrali, to wszystko przyda się temu krajowi, który jest zrujnowany, który się musi bronić. W kilka dni zebraliśmy prawie 2 mln złotych. Za to można uzbroić kilka plutonów.

Lub nakarmić. Dlaczego maszyna do zabijania, a nie jedzenie czy ubrania dla skrzywdzonych przez wojnę Putina?

- To wojna. Pięknoduchostwo jest dziś sojusznikiem Rosji. Takie myślenie to źle pojęty pacyfizm. Poza tym praktyka pokazuje, że jeśli zbierze się na tego drona, to firma produkująca bayraktary przekazuje go za darmo Ukrainie, a zebrane środki idą na cele humanitarne. Każdy, kto wrzuca 10 zł, wrzuca tak naprawdę 20.

