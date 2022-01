Grudniowa wizyta przedstawicieli podlaskiej NIK na Białorusi (wziął w niej udział także syn prezesa Jakub Banaś, który pracował w Izbie jako asystent społeczny), spotkała się potępieniem połączonych sejmowych komisji ds. kontroli państwowej i spraw zagranicznych. Już wtedy wyjaśnień w tej sprawie domagała się od prezesa NIK marszałek Sejmu Elżbieta, pytając, kto, w jakich okolicznościach i dlaczego pojechał na Białoruś. Wiceminister spraw zagranicznych Piotr Wawrzyk nazwał wyjazd zdradą.

NIK: Nie mamy instrukcji w sprawie BIałorusi

W poniedziałek kolejne posiedzenie komisji w tej sprawie miało nerwowy przebieg. Najpierw poseł Grzegorz Braun z Konfederacji zaczął się domagać informacji, kim jest Piotr Wawrzyk, bo "jego życiorys, jak w przypadku wielu polityków tej formacji, zaczyna się w 1989 roku". Zaraz potem został wyrzucony przez przewodniczącego komisji Wojciecha Szaramę za brak maseczki. Następnie doszło do ostrej wymiany zdań między wiceministrem spraw wewnętrznych Maciejem Wąsikiem, a byłym szefem MSZ Radosławem Sikorskim, który dopytywał się, czy Wąsik "podsłuchiwał go w ubikacji".

Prezes NIK Marian Banaś stwierdził, że wizyta delegacji Izby na Białorusi jest instrumentalnie wykorzystywana przeciwko niemu. - Chodzi o to, by w najgorszym świetle przedstawić mnie przed komisją sejmową - mówił, nawiązując do wtorkowego posiedzenia komisji regulaminowej, na której może zapaść decyzja w sprawie uchylenia mu immunitetu.

Banaś stwierdził, że NIK wystąpi na drogę prawną wobec wiceministra spraw zagranicznych, który oskarżeniami o zdradę państwa obraził członków państwowej instytucji wykonujących obowiązki. Przedstawiciel prawny NIK Grzegorz Haber stwierdził bowiem, że w NIK nie ma żadnej informacji o zakazie obniżenia rangi relacji z Białorusią, a MSZ w takich sytuacja instrukcje przysyłał.

Sikorski: Ktoś powinien ruszyć głową

O szczegółach delegacji opowiadał jej przewodniczący i szef podlaskiego NIK Janusz Pawełczyk. Wizyta trwała dwa dni i kosztowała 4,5 tys. zł. Dotyczyła wyników kontroli pozyskiwania drewna z Puszczy Białowieskiej, a technologia IT, o której rozmawiali ze stroną białoruską, nie dotyczyła spraw tajnych, jak sugerowała wcześniej marszałek Sejmu, ale gospodarki leśnej. Tłumaczył, że być może delegacja zdążyłaby na grudniowe posiedzenie komisji, ale na granicy została przetrzymana sześć godzin, jej członkowie przeszli kontrolę osobistą, a samochód służbowy został przeszukany także przez policyjne psy.

Wiceminister Wawrzyk przypominał, że Aleksander Łukaszenka sfałszował wybory, białoruski Krajowy Komitet Kontroli jest zaangażowany w prześladowanie opozycji, jeden z jego członków objęty jest sankcjami, a sytuacja na granicy polsko-białoruskiej jest napięta. Nie wyjaśnił jednak, czy MSZ instrukcje przesłał czy nie. Jego zdaniem wizyta oficjalnej delegacji reprezentującej Polskę była niezgodna z polską polityką zagraniczną.

- Codziennie widać w telewizji, jak nasi funkcjonariusze na granicy są atakowani, a tu co, mamy wierzyć, że chodziło o kradzież drewna? - dopytywał się wiceminister Wąsik.

- Z całym szacunkiem, ale delegacja NIK z Podlaskiego nie reprezentuje państwa polskiego - podsumował poseł KO Paweł Kowal i poradził, aby MSZ wysłał stosowne instrukcje dotyczące Białorusi do urzędów centralnych.

Jednak także większość posłów opozycji jest zdania, że wizyta na Białorusi delegacji NIK była niefortunna. Europoseł Radosław Sikorski stwierdził, że wobec napięcia w relacjach z Białorusią ktoś z kierownictwa NIK powinien "ruszyć głową" i zadzwonić do MSZ z pytaniem, jak się zachować, a nie oczekiwać na instrukcje.