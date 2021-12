Jedną z kluczowych postaci, które po białoruskiej stronie zarabiają na przemycie uchodźców, jest - jak ustalili dziennikarze Fronstory.pl - 60-letni Majid Al-Qaysi, człowiek blisko związany z białoruskim rządem, biznesmen, konsul honorowy Białorusi w Bagdadzie, piewca Łukaszenki i znajomy ministrów reżimu. Oficjalnie Al-Qaysi jest współwłaścicielem bądź zarządcą sieci firm turystycznych – oferuje gościom z Bliskiego Wschodu wypoczynek w stolicy Białorusi, zwiedzanie muzeów i udział w polowaniach.

To jawna strona jego biznesów.

Wycieczka na polowanie i opłaty za trofea

Dziennikarze Frontstory.pl poszli śladem 16 kartek papieru znalezionych przez jedną z grup pomocowych na szlaku przemytników w Puszczy Białowieskiej. Ustalili, że w przedsięwzięciu, którym kieruje Al-Qaysi, chodzi o przerzut migrantów na Zachód. Usługi turystyczne to w rzeczywistości przykrywka do przemycania ludzi. Dziennikarze zbadali schemat przepływu pieniędzy w tym biznesie – tak, by mogły trafić z kieszeni migrantów, przez pośredników, na konta białoruskich państwowych przedsiębiorstw, dotarli także do ofiar Al-Qaysiego.

Przekazane dziennikarzom Frontstory dokumenty zawierały umowę między arabskim pośrednikiem a białoruskim biurem Al-Qaysiego, mającym zorganizować 58 gościom z Bliskiego Wschodu pobyt w stolicy Białorusi i wyjazd na polowania w ośrodkach należących do Grodzieńskiej Fabryki Tytoniu "Neman. To przedsiębiorstwo objęte sankcjami USA, znajduje się pod specjalną kuratelą Aleksandra Łukaszenki.

REKLAMA

Do umowy załączony był cennik uczestnictwa w polowaniu. Formuła opłat za trofea - pobieranych od rzekomych turystów - uwiarygadnia transfer praktycznie każdej sumy między prywatną firmą turystyczną a białoruskim przedsiębiorstwem państwowym.

Migranci na Białorusi Maxim Guchek / AP

Z ustaleń dziennikarzy wynika, że cały program wycieczki to fikcja. Jej uczestnicy niedługo po przybyciu do Mińska zostali przetransportowani wprost na polsko-białoruską granicę.

Od początku nie było mowy o turystyce

Konsul i biznesmen Al-Qaysi działa także jako agent linii lotniczych kursujących między Bliskim Wschodem a Mińskiem. Na podstawie dokumentów udało się potwierdzić, że to jedna z nich, syryjska Cham Wings, zrealizowała grupową rezerwację na lot z Bejrutu dla uczestników rzekomego polowania.

Od września samoloty Cham Wings wykonały co najmniej 29 lotów z Damaszku do Mińska. Najwięcej – dwa tygodnie przed eskalacją kryzysu na granicy, zakończoną zamieszkami na przejściu w Kuźnicy.

Dziennikarze Frontstory dotarli do osób, których nazwiska znajdowały się w znalezionych dokumentach podróży. To syryjscy uchodźcy próbujący opuścić pogrążony w kryzysie Liban. Potwierdzili oni, że w wyprawie na Białoruś od początku nie było mowy o turystyce. Jak mówi jeden z Syryjczyków, który został ranny podczas nielegalnego przekraczania granicy: „Zapłaciłem pośrednikowi, żeby mnie przywiózł na Białoruś, przerzucił do Polski i dalej do Europy Zachodniej".

REKLAMA

Całość dziennikarskiego śledztwa >>TUTAJ.

Migranci na Białorusi Oksana Manchuk / AP