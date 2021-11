- Trafiliśmy na nich, wracając z Hajnówki dokładnie w tym samym momencie, co jeden z członków Grupy Granica. Łom jeszcze leżał, kobieta, Irakijka, płakała, była totalnie zrozpaczona. Jej mąż dostał w głowę i był półprzytomny, nie mógł samodzielnie chodzić. Rozmawiałem przede wszystkim z Syryjczykiem - opowiada nam Ekke Overbeek, holenderski dziennikarz mieszkający w Polsce. - Głębiej w lesie, na skraju Puszczy Białowieskiej, mieli obozowisko. Tam dotarli, chyba spali, bo mieli śpiwory, i tam zostali zaatakowani przez trzech mężczyzn. Przedarli się na drogę, tam ich spotkaliśmy.

Overbeek był wraz z ekipą holenderskiej telewizji publicznej na materiale na skraju strefy objętej stanem wyjątkowym. W piątek po południu w holenderskiej TV ukazał się krótki materiał znad granicy z Białorusią, w tym rozmowa z zaatakowanymi Irakijczykami i Syryjczykiem (wideo w linku poniżej od 1:21, są angielskie napisy).

Overbeek mówi, że Irakijczycy i Syryjczyk musieli być śledzeni przez napastników. I że ktoś błyskawicznie zawiadomił policję, gdy ich zobaczył w okolicach drogi: - Po paru minutach funkcjonariusze byli już na miejscu. Otoczyli nas, ale zachowywali się bardzo w porządku. Czekali na Straż Graniczną, która wkrótce przyjechała.

Zanim do tego doszło, Overbeekowi udało się porozmawiać z ofiarami. - Głównie z Syryjczykiem. Mamy tłumaczy na telefon i tak z nim się komunikowałem, bo mówił po arabsku - wyjaśnia i dodaje, że to, co dzieje się na granicy polsko-białoruskiej, budzi ogromne zainteresowanie w Holandii.

- Codziennie piszę reportaże i robię materiały telewizyjne, takie jest zapotrzebowanie na informacje - podkreśla Overbeek.