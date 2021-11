- Za kilkanaście dni przestanie obowiązywać stan wyjątkowy. Co będzie dalej? – zapytał premiera Mateusza Morawieckiego poseł Tomasz Zimoch z Polski 2050 na nadzwyczajnym posiedzeniu Sejmu we wtorek. I nie był jedynym, który chciał się dowiedzieć, co rząd szykuje po zakończeniu 2 grudnia stanu wyjątkowego w przygranicznych gminach. Nie można go już przedłużyć, bo konstytucja pozwala na to tylko raz.

Szef rządu odpowiedział tylko, że na pewno "nie wprowadzimy stanu wojennego".