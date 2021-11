Przewodniczący PO napisał list otwarty do przywódców państw Unii Europejskiej. "Zwracam się do Was, przywódców państw-członków Unii Europejskiej, z gorącym apelem o pełną solidarność z Polską i Litwą w obliczu wstrząsającego kryzysu na granicy z Białorusią" - napisał Donald Tusk.

Tusk: Musimy użyć wszystkich dostępnych środków

Jego zdaniem UE musi użyć "wszystkich dostępnych środków nacisku" w celu powstrzymania napięcia na granicy z Białorusią. "Niezależnie od Waszych poglądów na kwestię migracji i oceny sytuacji wewnętrznej w Polsce, musimy - podkreślam, musimy - jako wspólnota polityczna użyć wszystkich dostępnych środków nacisku w celu powstrzymania eskalacji napięcia na wschodniej granicy Unii" - zaznaczył były przewodniczący Rady Europejskiej.