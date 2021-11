ZAPRASZAMY DO ŚLEDZENIA RELACJI NA ŻYWO Z WYDARZEŃ NA GRANICY

"Ochrona polskiej granicy leży w naszym interesie narodowym. Ale dziś zagrożone są stabilność i bezpieczeństwo całej Unii Europejskiej. Ten hybrydowy atak, jaki przypuścił reżim Łukaszenki, jest wymierzony w nas wszystkich. Nie damy się zastraszyć i obronimy pokój w Europie wraz z naszymi partnerami z NATO i UE" – napisał na Twitterze premier Mateusz Morawiecki.

"Dzisiaj z samego rana premier Mateusz Morawiecki wraz z ministrem obrony narodowej Mariuszem Błaszczakiem spotkali się w Kuźnicy z funkcjonariuszami Straży Granicznej i policji oraz żołnierzami służącymi przy granicy polsko-białoruskiej" – czytamy w tweecie opublikowanym we wtorek przez rzecznika rządu Piotra Müllera.

– Nie mam słów, by wystarczająco podziękować im za tę trudną służbę. Chciałem tam być, by czuli, że polskie państwo zawsze będzie z nimi – przekazał funkcjonariuszom premier. – Przesyłamy jeden konwój humanitarny za drugim, ale one odbijają się od granicy. Wiemy o warunkach panujących po drugiej stronie, wiemy, że jest to w pełni zaplanowana akcja, która ma na celu naruszenie suwerenności naszego państwa.

Tysiące migrantów na granicy

Kilka tysięcy osób (według polskiego rządu są to 3-4 tys.) zgromadziło się w poniedziałek na granicy polsko-białoruskiej, niedaleko przejścia granicznego w Kuźnicy. Po południu za pomocą drzew próbowali zniszczyć ogrodzenie powstrzymujące ich przed przejściem na polską stronę. W odpowiedzi polska policja i Straż Graniczna użyły gazu łzawiącego.

By omówić sytuację na polsko-białoruskiej granicy, prezydent Andrzej Duda spotkał się z premierem, ministrami i szefami służb. Wieczorem Morawiecki odbył rozmowę z premierami Litwy i Łotwy. Marszałek Elżbieta Witek wygłosiła orędzie, w którym zapowiedziała na wtorek nadzwyczajne posiedzenie Sejmu. Straż Graniczna poinformowała o zawieszeniu ruchu na przejściu granicznym w Kuźnicy.