Białoruskie władze przekazały szefowi polskiej misji dyplomatycznej "zdecydowany protest". Dotyczył on wypowiedzi polskich władz na temat "wkroczenia" na terytorium Polski osób w mundurach. Do nielegalnego przekroczenia granicy osób z bronią miało dojść we wtorek nocą.

"Polscy żołnierze zauważyli na terytorium RP trzy umundurowane osoby, z bronią długą. Po spotkaniu polskiego patrolu, przeładowały one broń, a potem oddaliły się w kierunku Białorusi" - informował Stanisław Żaryn, rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych.