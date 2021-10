Żaryn na spotkaniu z dziennikarzami przekazał, że sąd na podstawie zgromadzonych materiałów przychylił się do wniosku prokuratury i zdecydował o aresztowaniu mężczyzny na trzy miesiące. Śledztwo prowadziło ABW i mazowiecki wydział zamiejscowy Prokuratury Krajowej. Zatrzymanie miało miejsce 10 października.

- Zatrzymany to osoba, która przez wiele lat była powiązana z różnymi strukturami mundurowymi, w 1981 roku ten człowiek dostał się do ZOMO, był funkcjonariuszem milicji, następnie do 1999 roku służył w strukturach policyjnych - stwierdził Żaryn. Rzecznik powiedział, że podejrzany odszedł ze struktur mundurowych 20 lat temu, jako porucznik Straży Granicznej.