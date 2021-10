O tym, że rząd chce budować mur na granicy z Białorusią, pisaliśmy już 1 października. Tego dnia w rozmowie z dziennikarzami w Sejmie wiceminister obrony narodowej Marcin Ociepa oznajmił, że "pojawi się trwałe ogrodzenie na wschodniej granicy Polski".

- To będzie jakaś forma muru. Granica będzie zabezpieczona znacznie bardziej, niż to miało miejsce do tej pory - mówił Ociepa.

Kaczyński: Wykonawcę już wybrano

Dzień wcześniej minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński mówił podczas burzliwej debaty sejmowej o "poważnym wzmocnieniu zabezpieczenia granicy polsko-białoruskiej". Tego dnia przedłużono na wniosek prezydenta stan wyjątkowy w części województw podlaskiego i lubelskiego o 60 dni.