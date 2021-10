- Patrol służb białoruskich oddał strzały w kierunku żołnierzy Wojska Polskiego, którzy razem z nami patrolują granicę. Prawdopodobnie było to przy użyciu ślepej amunicji. Nikomu nic się stało - powiedziała na piątkowej konferencji ppor. Michalska. Dodała, że "tych prowokacji jest coraz więcej".

Media nie są w stanie zweryfikować tej informacji, bo nie mogą przebywać na terenie stanu wyjątkowego.

Po informacji o strzałach charge d'affaires ambasady Republiki Białorusi w Polsce Alaksandr Czasnouski został wezwany do siedziby polskiego MSZ. Rzecznik resortu Łukasz Jasina po spotkaniu powiedział, że białoruski dyplomata został poinformowany o polskim stanowisku wobec incydentów na granicy. Także w kwestii strzałów w kierunku patrolu Straży Granicznej. - Mamy dowody, że zostały oddane - podkreślił rzecznik.

W czwartek wicepremier i prezes PiS Jarosław Kaczyński wystąpił na konferencji ze Strażą Graniczną. Kaczyński oceniał sytuację na granicy, używając w odniesieniu do stanu wyjątkowego na granicy polsko-białoruskiej pojęcia stan wojenny: - Jest to rodzaj wojny hybrydowej także z naszym rządem i UE.

Kaczyński: Ci ludzie są specjalnie doprowadzani do stanu osłabienia

- Nie ma tu żadnego naporu ze strony uchodźców, a akcja jest zorganizowana z wyraźnym wsparciem strony rosyjskiej. Przechowywani są [migranci - red.] w Mińsku i nie tylko, a potem przewożeni bardzo często także samochodami służbowymi na granicę - powiedział.

REKLAMA

Prezes PiS mówił, że "bardzo często funkcjonariusze białoruscy osobiście uczestniczą w przecinaniu zapór, a rzadko odnoszą się do incydentów związanych ze zdrowiem tych osób". - Wszystko to jest cynizm i brutalna akcja służb bezpośrednio kierowana przez prezydenta Łukaszenkę, zaplanowana już wiele miesięcy temu jako odwet za sankcje wobec jego reżimu - stwierdził prezes PiS. Jego zdaniem wszystko wskazuje na to, że "bardzo często ci ludzie są specjalnie doprowadzani do stanu osłabienia". - Obok używania dzieci to jest druga metoda żeby nas, Polskę, zmusić, żeby ich przyjmować - powiedział.

Nie zająknął się słowem na temat stosowanych oficjalnie przez polską Straż Graniczną tzw. push-backów, które przede wszystkim doprowadzają do wyniszczenia zdrowia migrantów, bo polegają na wywożeniu ich - złapanych już nawet na terenie Polski - z powrotem na granicę z Białorusią, skąd wypychani są na polską stronę. Działo się tak wielokrotnie. Mężczyźni, kobiety, dzieci dni i tygodnie spędzają w przygranicznych lasach, bez wody, jedzenia, prowizorycznego choćby schronienia, na chłodzie i deszczu.

Kaczyński wspomniał też o budowie "bardzo poważnej zapory" na granicy, którą będzie "bardzo trudno sforsować". Nie wiadomo, jakie przedsiębiorstwa będą ją budować, choć - jak stwierdził - "w zasadzie zostały wybrane" i model, jak ma ta zapora wyglądać, został rządowi już pokazany.