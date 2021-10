2 ZDJĘCIA Michałowo. Uchodźcy pod placówką SG błagają, żeby nie wywozić ich na Białoruś (Fot. Agnieszka Sadowska / Agencja Gazeta)

Rik Deams, przewodniczący Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, przyjeżdża we wtorek do Warszawy. Będzie rozmawiał m.in. o kryzysie na granicy polsko-białoruskiej, bo Zgromadzenie Parlamentarne w niedawnej rezolucji wezwało członków Rady Europy do przestrzegania konwencji o ochronie praw człowieka