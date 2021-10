1 ZDJĘCIE Policjanci w mieszkaniu dziennikarza Gazety Wyborczej (Fot. Gazeta Wyborcza)

Dzisiejsze (sobota, 2 października) wtargnięcie policjantów do mieszkania naszego dziennikarza Piotra Bakselerowicza uderza w fundamentalne w demokracji prawo do tajemnicy dziennikarskiej. Co więcej, nie mamy wątpliwości, że w dzisiejszych warunkach politycznych - kiedy to władza PiS prowadzi masową kampanię przeciwko wolnym mediom - celem tego policyjnego najścia jest zastraszenie dziennikarzy "Wyborczej".