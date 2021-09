Prezydent Andrzej Duda podpisał wniosek o wyrażenie przez Sejm zgody na przedłużenie stanu wyjątkowego przy granicy z Białorusią. Już we wtorek prezydent poinformował, że przychyla się do wniosku rządu, by stan wyjątkowy trwał kolejne 60 dni. – Kiedy tylko ten wniosek zostanie do mnie skierowany, ja wystąpię zgodnie z zapisami konstytucji do Sejmu, aby wypowiedział się w tej kwestii, wyraził zgodę na przedłużenie stanu wyjątkowego o 60 dni – mówił i podkreślał przy tym, że w razie potrzeby okres ten można skrócić.

Wniosek prezydenta trafił w środę do marszałek Sejmu, a posłowie rozpatrywać go będą w czwartek o godz. 21. O godz. 22.30 odbędzie się głosowanie.