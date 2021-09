2 ZDJĘCIA 27.09.2021 Warszawa Wspólna konferencja MSWiA, MON i SG. N/z: Tomasz Praga, Mariusz Błaszczak, Mariusz Kamiński (Zbyszek Kaczmarek/REPORTER / Zbyszek Kaczmarek/REPORTER)

To nie uchodźca gwałci krowę, jak sugerował podczas konferencji prasowej szef MSWiA i koordynator służb specjalnych Mariusz Kamiński, bo to stare zdjęcie pornograficzne z internetu - pisze OKO.press. Nie jest to również krowa, ale klacz. Kamiński przy pomocy m.in. tego zdjęcia przekonywał, że imigrantów nie można wpuszczać do Polski