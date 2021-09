Makary Małachowski został zatrzymany w niedzielę wieczorem przez funkcjonariuszy polskiej policji na wniosek prezydenta Białorusi Aleksandra Łukaszenki. Jak to możliwe? Ponieważ on, jak i wiele innych ofiar białoruskiego reżimu, został dołączony przez Łukaszenkę do tzw. czerwonej listy Interpolu, a tym samym uznany za prawdziwego przestępcę.

Informację o tym, że Małachowski został zatrzymany przez policję, przekazał "Wyborczej" Aleś Zarembiuk, prezes fundacji Białoruski Dom. Okazało się, że nasza policja tłumaczy jego zatrzymanie listem gończym wystawionym na Białorusi.