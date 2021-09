W sejmowej komisji administracji i spraw wewnętrznych odbyło się pierwsze czytanie rządowego projektu nowelizacji ustawy o cudzoziemcach oraz ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Projekt przedstawił wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Bartosz Grodecki. Jak mówił, ma "dostosować nasze przepisy do aktualnej sytuacji migracyjnej występującej na granicy zewnętrznej Unii Europejskiej w zakresie sprawnego przeprowadzania postępowań w sprawie nielegalnego przekroczenia zewnętrznej granicy Unii, przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa wewnętrznego państwa i ochronie porządku publicznego".

PiS: "Wszystkie ręce na pokład"

Proponowane przepisy mają znacznie utrudnić występowanie o ochronę międzynarodową przez uchodźców. Wnioski będą przyjmowane tylko od osób, które bezpośrednio przybyły z terytorium, na którym zagrożone było ich życie lub wolność. Straż Graniczna będzie mogła pozostawić je bez rozpoznania. Tych, którzy nielegalnie przekroczyli granicę, będzie można odesłać do kraju, z którego przyszli. "Cudzoziemiec, zatrzymany niezwłocznie po nielegalnym przekroczeniu granicy zewnętrznej Unii Europejskiej, zarządzeniem komendanta placówki Straży Granicznej będzie zobowiązany do powrotu z terytorium RP i objęty czasowym zakazem wjazdu do Polski i państw Schengen" - zapisano w projekcie.

Posłowie PiS przekonywali, że w związku z kryzysem, jaki mamy na granicy, nowelizację należy przyjąć. - Jestem za bezwzględnym działaniem na rzecz bezpieczeństwa naszego kraju - tłumaczy "Wyborczej" Piotr Kaleta z PiS. Dodaje, że znad granicy wrócili właśnie przedstawiciele speckomisji, którzy rozmawiali z pogranicznikami. - Poinformowali, że należy przyjąć zasadę "wszystkie ręce na pokład", jeśli chodzi o bezpieczeństwo naszego kraju. Szkoda, że nie rozumieją tego przedstawiciele opozycji - mówi Kaleta.

Zarówno posłowie opozycji, jak i przedstawiciel Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka mec. Daniel Witko zwracali uwagę, że w obecnym kształcie projekt ustawy łamie nie tylko polską konstytucję, ale i przepisy międzynarodowe oraz prawo unijne. - Jest też - jak przekonywała posłanka Koalicji Obywatelskiej Katarzyna Piekarska - przede wszystkim przeciwko ludzkiemu sumieniu.

- Jeśli ustawa by przeszła, praktycznie uniemożliwiono by złożenie wniosku o uzyskanie ochrony międzynarodowej - mówi nam Piekarska. - Większość wniosków o uzyskanie takiej ochrony jest składna na granicy. Uchodźcy przybywają do bezpiecznego, unijnego kraju, bo tak postrzegają Polskę i będą odsyłani. Bo jedyną intencją tej ustawy jest to, by się tych ludzi pozbyć, jak niewygodnego problemu, odesłać ich - nieważne gdzie. Jeśli mówi się o tym, że takie osoby przybyły z Białorusi i tam powinny zostać odesłane, to jak traktuje się Białoruś? Jako kraj bezpieczny? To jest jakimś nonsensem - dodaje.

Posłowie opozycji podczas zebrania komisji wielokrotnie podkreślali, że ochrona granic przed nielegalną imigracją jest sprawą oczywistą. Czymś innym jest jednak ochrona ludzi, którzy uciekają przed prześladowaniami.

Katarzyna Piekarska zaznacza, że zawsze może się zdarzyć tak, że wniosek o ochronę składają osoby, które nie spełniają jej kryteriów. - Ale od tego jest właśnie urząd ds. cudzoziemców, który to weryfikuje. Nie zaś straż graniczna. A nowy projekt przerzuca odpowiedzialność na straż graniczną - dodaje posłanka.

Na komisji zwrócono też uwagę, że Polska posiada przepisy umożliwiające taką weryfikację. - Wystarczy spojrzeć na statystyki urzędu. Większość cudzoziemców, którzy składają taki wiosek, statusu uchodźcy nie otrzymuje - mówi Piekarska.

"Trudno być optymistą"

Na komisji nie obyło się bez słownych przepychanek. Posłanka Anna Siarkowska z PiS mówiła o "pożytecznych idiotach Łukaszenki", a gdy poseł Konieczny chciał uzyskać dodatkową informację, usłyszał "nie warto". - Można się różnić, ale jesteśmy w Sejmie i pouczenia czy pełne buty komentarze po prostu nie przystają - mówi "Wyborczej" obecny na komisji poseł Tomasz Zimoch (Polska 2050). - Niezależnie od frakcji, to są zachowania niedopuszczalne, ale nie pierwszy raz jesteśmy ich świadkami - zauważa.

Ostatecznie komisja zajmie się ponownie projektem we wtorek. Przeciwko odrzuceniu go zagłosowało 11 posłów koalicji rządzącej. Do piątku mają być złożone nowe poprawki. A co dalej? - Może do tego czasu niektórzy posłowie głębiej się zastanowią i dojdą do jakiejś refleksji? - zastanawia się Piekarska. - Niestety, trudno być tu optymistą - dodaje.