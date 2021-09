Wprowadzony w czwartek w 183 miejscowościach stan wyjątkowy oznacza ograniczenie wielu praw i wolności obywatelskich, w tym m.in. wolności mediów, którym zakazano przebywania w strefie, w której obowiązuje.

Reporter Onetu dotarł jednak do granicy polsko-białoruskiej, choć wcześniej zakładał, że zatrzyma się przy pierwszej policyjnej blokadzie i stamtąd opowie, jak wygląda w praktyce stan wyjątkowy. – Nie napotkaliśmy jednak żadnego patrolu – relacjonuje Bublewicz.

Gdy jego materiał ukazał się w serwisie, skontaktował się z nim rzecznik białostockiej policji z prośbą o stawienie się w komendzie w Hajnówce. Dziennikarz miał złożyć wyjaśnienia, obiecano mu też "ciche załatwienie sprawy".

W komendzie zaczęto go przesłuchiwać. Według Bublewicza policjanci chcieli zarekwirować jego telefon, na co się nie zgodził. Funkcjonariusze poprosili również jego operatora o wydanie kart pamięci do kamer, na których utrwalono materiał.

Reporterowi i operatorowi postawiono zarzuty przebywania na terenie objętym zakazem oraz „utrwalania za pomocą środków technicznych" infrastruktury granicznej.

Dziennikarze: to cenzura

Tuż po wprowadzeniu rozporządzenia członkowie związków zawodowych zrzeszających dziennikarzy i pracowników mediów opublikowali stanowisko, w którym potępili tę decyzję. Przedstawiciele związków określili działania rządu jako wprowadzenie czasowej i miejscowej cenzury. "Szczególny niepokój wzbudza praktyczny zakaz patrzenia władzy na ręce w delikatnej sprawie, jaką jest przestrzeganie praw człowieka" – napisali w oświadczeniu.

Także międzynarodowa organizacja pozarządowa Reporterzy bez Granic, monitorująca wolność prasy na świecie, wyraziła dziś głębokie zaniepokojenie sytuacją w Polsce. Skrytykowała nakaz opuszczenia strefy przygranicznej przez dziennikarzy i wprowadzenie cenzury. W oświadczeniu wezwała polski rząd, by zbadał zasadność i proporcjonalność wprowadzonych środków ograniczających pracę dziennikarzy. "Niezależne dziennikarstwo i dostęp do informacji na temat imigrantów oraz innych kwestii dziejących się w strefie przygranicznej leżą w interesie publicznym" – oświadczyła.