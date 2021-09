We wtorek rząd zdecydował, że wystąpi do prezydenta o wprowadzenie stanu wyjątkowego na miesiąc w części województw podlaskiego i lubelskiego. W czwartek rzecznik prezydenta poinformował, że Andrzej Duda podpisał rozporządzenie, co oznaczało wprowadzenie stanu wyjątkowego w 183 miejscowościach przy granicy z Białorusią.

- To jest spowodowane nie tylko sytuacją osób przebywających obecnie na granicy, ale też manewrami na terenie Białorusi - uzasadniał decyzję prezydenta rzecznik Błażej Spychalski. - Prezydent musiał wyważyć dwa rodzaje dóbr. Z jednej strony bezpieczeństwo państwa i jego granic, a z drugiej swobody obywatelskie. Decyzje, które podjął, dają naszym służbom nieco więcej kompetencji niż teraz - mówił Spychalski.

Rozporządzenie wprowadziło też obowiązek opuszczenia terenu przygranicznego przez osoby niewymienione w katalogu do godziny 24 w czwartek. Dotyczyło to m.in. wszystkich dziennikarzy.

Związki zawodowe: Nie utrudniamy pracy służbom

Tuż po wprowadzeniu rozporządzenia członkowie związków zawodowych zrzeszających dziennikarzy i pracowników mediów opublikowali stanowisko, w którym potępili tę decyzję.

Przedstawiciele związków określili działania rządu jako wprowadzenie czasowej i miejscowej cenzury. "Szczególny niepokój wzbudza praktyczny zakaz patrzenia władzy na ręce w delikatnej sprawie, jaką jest przestrzeganie praw człowieka" - napisano w oświadczeniu.

Zwrócono uwagę na fakt, że dziennikarze nie utrudniają pracy służbom i nie są stroną w tym konflikcie. Usunięcie dziennikarzy w ich opinii oznacza pozbawienie opinii publicznej dostępu do niezależnych źródeł informacji.

Dziennikarze bez Granic: To cenzura

Międzynarodowa organizacja pozarządowa Reporterzy bez Granic monitorująca wolność prasy na świecie wyraziła dziś głębokie zaniepokojenie sytuacją w Polsce. Skrytykowano nakaz opuszczenia strefy przygranicznej przez dziennikarzy i wprowadzenie cenzury.

Reporterzy bez Granic wezwali polski rząd, by ten zbadał zasadność i proporcjonalność wprowadzonych środków, ograniczających pracę dziennikarzy. "Niezależne dziennikarstwo i dostęp do informacji na temat imigrantów oraz innych kwestii dziejących się w strefie przygranicznej leżą w interesie publicznym" - oświadczyli.

Dodatkowe posiedzenie Sejmu

Choć rozporządzenie prezydenta zostało już opublikowane w Dzienniku Ustaw, Sejm może w uchwale je uchylić i tym samym znieść obowiązywanie stanu wyjątkowego. Może to się odbyć już w najbliższy poniedziałek, marszałek Sejmu Elżbieta Witek, po zasięgnięciu opinii Prezydium Sejmu i Konwentu Seniorów, wyznaczyła bowiem dodatkowy dzień 36. posiedzenia Izby. Obrady odbędą się 6 września od godz. 16:30 - napisała na Twitterze Kancelaria Sejmu.

Opozycja zapowiedziała, że złoży wniosek o odrzucenie rozporządzenia. Jednak do tego potrzebna jest bezwzględna większość głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby głosów. A Konfederacja sugeruje, że stan wyjątkowy popiera. – Rzeczywiście możemy nie zebrać większości, ale wniosek i tak złożymy, bo nie możemy nie reagować, gdy PiS chce ukryć prawdę o tym, co dzieje się na granicy – mówi "Wyborczej" szef Klubu Parlamentarnego Lewicy Krzysztof Gawkowski.

To pierwszy stan wyjątkowy ogłoszony w Polsce po roku 1989. Ma trwać 30 dni i objąć pas przygraniczny z Białorusią – obejmujący ok. 3 km w głąb Polski od granicy (cała granica polsko-białoruska ma ok. 418 km). W przypadku woj. podlaskiego dotyczyłby on 115 miejscowości, w przypadku lubelskiego – 68.