Rozporządzenie prezydenta przekazane zostało marszałek Sejmu oraz opublikowane w Dzienniku Ustaw. Według konstytucji stan wyjątkowy obowiązuje od dnia ogłoszenia rozporządzenia, jednak Sejm może w uchwale uchylić owo rozporządzenie i tym samym obowiązywanie stanu wyjątkowego.

"Marszałek Elżbieta Witek, po zasięgnięciu opinii Prezydium Sejmu i Konwentu Seniorów, wyznaczyła dodatkowy dzień 36. posiedzenia Izby. Obrady odbędą się 6 września od godz. 16:30" - przekazała na Twitterze Kancelaria Sejmu.

To pierwszy stan wyjątkowy ogłoszony w Polsce po roku 1989. Decyzję prezydenta przedstawił jego rzecznik Błażej Spychalski.

- To jest spowodowane nie tylko sytuacją osób przebywających obecnie na granicy, ale też manewrami na terenie Białorusi - mówił Spychalski. I dodawał: - Prezydent musiał wyważyć dwa rodzaje dóbr. Z jednej strony bezpieczeństwo państwa i jego granic, a z drugiej swobody obywatelskie. Decyzje, które podjął, dają naszym służbom nieco więcej kompetencji niż teraz.

Przed godziną 16 rozporządzenie prezydenta zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw, co oznacza, że stan wyjątkowy już obowiązuje.

Stan wyjątkowy ma trwać 30 dni i objąć tylko pas przygraniczny z Białorusią – obejmujący ok. 3 km w głąb Polski od granicy (cała granica polsko-białoruska ma ok. 418 km). W przypadku woj. podlaskiego dotyczyłby on 115 miejscowości, w przypadku lubelskiego – 68.

Oto lista miejscowości objętych obostrzeniami