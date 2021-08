"Wzmacniamy granice! Żołnierze rozpoczęli budowę ogrodzenia na granicy polsko-białoruskiej. Płot zwiększy jej szczelność i znacznie utrudni próby nielegalnego przekraczania" - napisał minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak na Twitterze.

Żołnierze rozpoczęli budowę płotu z drutu kolczastego na granicy polsko-białoruskiej w regionie Zubrzycy Wielkiej w środę. Ogrodzenie ma mieć ok. 2,5 m wysokości i ok. 180 km długości. Jak przekazało biuro prasowe MON Wyborczej, budowa ogrodzenia zostanie wykonana przez żołnierzy jednostek Wojska Polskiego, obecnie nie jest znany termin ich zakończenia. Koszty budowy ogrodzenia zostaną pokryte z budżetu MON. Ostateczna wartość będzie znana po zakończeniu prac.

Według szacunków serwisu Money.pl koszt budowy może przekroczyć 400 mln zł.

O tych planach mówił we wtorek premier Mateusz Morawiecki podczas spotkania z przedstawicielami straży granicznej, wojska i policji w placówce straży granicznej w Kuźnicy. - Będziemy zabezpieczać na samym początku ten odcinek, który jest najłatwiejszy do nielegalnego przejścia, a trudniejszy do nadzorowania, czyli odcinek lądowy - zapowiadał. - Z naszej, liczącej 418 km granicy białoruskiej - to jest ok. 180-190 km. Od niego zaczynamy - dodał.

Decyzja została spowodowana sytuacją w Usnarzu Górnym. Na granicy od dwóch tygodni przebywa grupa imigrantów. Władze polskie twierdzą, że jest to sterowana przez Aleksandra Łukaszenkę próba destabilizacji nie tylko Polski, ale całego regionu - także Litwy, Łotwy i Estonii.