Projekt nowelizacji ustawy o cudzoziemcach wpłynął do Sejmu w poniedziałek. Zawiera on zmiany, przed którymi ostrzegają eksperci. Według nich projekt jest próbą zalegalizowania działań, które od dwóch tygodni straż graniczna podejmuje na granicy polsko-białoruskiej wobec grupy m.in. Afgańczyków i Irakijczyków. - Zmiany w ustawie mogą być niezgodne z szeregiem aktów prawa Unii Europejskiej, a także prawa międzynarodowego - mówi "Wyborczej" mec. Daniel Witko z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.

Niedaleko miejscowości Usnarz Górny na granicy polsko-białoruskiej od kilkunastu dni koczuje grupa uchodźców pochodzących z Iraku i Afganistanu. Wśród nich są kobiety i dzieci. Straż graniczna nie chce wpuścić ich do Polski, chociaż uchodźcy - zgodnie z międzynarodowym prawem - złożyli wnioski o ochronę.

Episkopat ostrzega

Działania straży granicznej skrytykowali m.in. prof. Marcin Wiącek, nowy rzecznik praw obywatelskich, a także Episkopat. "Humanitarna i ewangeliczna reakcja na problemy związane z migrantami i uchodźcami nie może być nigdy ograniczana czy zawieszana przez jakąkolwiek jurysdykcję. Gościnność względem obcego jest jednym z wyznaczników naszej wiary" – napisał przewodniczący Rady Konferencji Episkopatu Polski ds. Migracji i Pielgrzymek bp Krzysztof Zadarko.

Także Biuro Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców w Warszawie wystosowało apel, w którym wyraziło zaniepokojenie sytuacją w pobliżu Usnarza Górnego i zaapelowało do polskich władz o zapewnienie koczującym dostępu do polskiego terytorium, natychmiastowej opieki medycznej, pomocy prawnej oraz wsparcia psychologicznego i socjalnego.

To Białoruś - odpowiada rząd

W odpowiedzi rząd przekonuje, że "Polska wywiązuje się ze swoich zobowiązań prawnomiędzynarodowych". „Władze RP z najwyższą uwagą odnoszą się do sytuacji osób znajdujących się na terytorium Białorusi w pobliżu granicy polsko-białoruskiej. Polska wywiązuje się ze swoich zobowiązań prawnomiędzynarodowych. Wobec osób ubiegających się o ochronę międzynarodową stosowane są w pełni przepisy prawa krajowego i międzynarodowego, w szczególności prawa europejskiego. Istotne znaczenie ma zwłaszcza kwestia zapewnienia ochrony zewnętrznej granicy Unii Europejskiej, zgodnie z międzynarodowymi zobowiązaniami Rzeczypospolitej Polskiej" - informuje MSZ.

- To są osoby, które są na terytorium Białorusi, więc Białoruś odpowiada w pełni za nie od strony prawa międzynarodowego - powiedział premier Mateusz Morawiecki. - Białoruś odmawia przyjęcia pomocy na granicy i ku naszemu zdumieniu jest to pełna odmowa przyjęcia wsparcia ze stron polskiej dla celów humanitarnych - dodał premier.

Groźna nowelizacja przepisów

Jednocześnie w poniedziałek do Sejmu wpłynął rządowy projekt nowelizacji ustawy o cudzoziemcach. Zawiera on zmiany, przed którymi ostrzegają eksperci.

Mec. Daniel Witko z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka w rozmowie z "Wyborczą" zwraca uwagę na dwa aspekty nowelizacji. - W pierwszym przypadku chodzi o osoby, które przekroczyły nielegalnie granicę Polski. Według nowych przepisów takim osobom komendant straży granicznej wydaje zarządzenie o nielegalnym przekroczeniu granicy. Można złożyć na to zażalenie, ale nie jest to efektywny środek - nie wstrzymuje wykonalności zarządzenia, a jednocześnie taki człowiek zostaje wpisany do wykazu osób niepożądanych oraz do Systemu Informacyjnego Schengen - co w zasadzie uniemożliwi mu podjęcie działań o staranie się o np. azyl.

- W drugim przypadku proponuje się następujący zapis: gdy cudzoziemiec złoży wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej, zaraz po nieregularnym przekroczeniu granicy, to taki wniosek pozostawiony zostanie bez rozpoznania, chyba że obywatel przybył bezpośrednio z terytorium, gdzie jego życiu lub wolności zagrażało niebezpieczeństwo prześladowania lub ryzyko wyrządzenia poważnej krzywdy. To także jest niezgodne z prawem UE, przede wszystkim z Dyrektywą Proceduralną, która pozwala na tzw. dostęp do procedury oraz prawo do pozostawania w państwie członkowskim do czasu rozpatrzenia wniosku. To także niezgodne z szeregiem gwarancji proceduralnych. Zapis ten de facto pozbawia człowieka skutecznej możliwości ubiegania się o ochronę międzynarodową - dodaje Witko w rozmowie z nami.

Według prawnika wprowadzane przepisy wydają się niezgodne z szeregiem aktów prawa UE i prawa międzynarodowego. To m.in. dyrektywa powrotowa, Karta Praw Podstawowych UE czy europejska konwencja praw człowieka - wymienia przedstawiciel Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.

"Pozbyć się potrzebujących"

Jeszcze ostrzej do sprawy podchodzi prawniczka Katarzyna Słubik ze Stowarzyszenia Interwencji Prawnej. - Projektodawcom chodzi o to, by móc ignorować wnioski uchodźców, a tym samym ignorować potrzebujące pomocy osoby, które przekraczają nasze granice - mówi "Wyborczej". - Pod pretekstem, że przekroczyły naszą granicę w sposób nielegalny. Chodzi też o obejście przepisów, które do tej pory każą robić formalne procedury powrotowe. Polska bowiem jest zobowiązana do zawracania czy deportowania osób w konkretny, opisany przepisami sposób - z poszanowaniem ich praw. Tymczasem tu wprowadza się nowy, nieznany nikomu sposób zarządzenia komendanta, którego celem właściwym jest pozbyć się ludzi z naszego terytorium bez gwarancji przysługujących im praw. I te przepisy są, naszym zdaniem, niezgodne z Konwencją Genewską i prawem europejskim- mówi prawniczka. - Skutkiem tego będzie sytuacja, że wielu uchodźców, którzy dotrą do naszego kraju, będzie pozbawionych jakiejkolwiek ochrony - dodaje.