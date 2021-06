Dzięciołowski włamanie do swojej poczty internetowej i na konto na Facebooku nazywa atakiem. Uważa, że ma to związek z działalnością fundacji na rzecz białoruskiej opozycji. - Na szczęście włamanie nie wiąże się bezpośrednio z działalnością fundacji, staramy się bardzo precyzyjnie oddzielić przestrzeń zawodową od prywatnej - powiedział Dzięciołowski PAP.

O włamaniu, do którego doszło w środę ok. godz. 14, poinformowali go znajomi. Zaniepokoiły ich maile wysyłane z adresu prezesa FSM o treści "dyskredytującej zaangażowanie państwa polskiego w pomoc dla białoruskiej opozycji".