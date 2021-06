- "Jeżeli Cichanouska chce reklamować antydemokratyczną opozycję w Polsce i występować na mityngu Trzaskowskiego, to niech szuka pomocy w Moskwie, a my popierajmy taką białoruską opozycję, która nie staje po stronie naszych przeciwników" - to zdanie napisane na Twitterze Terleckiego 4 czerwca wstrząsnęło polską sceną polityczną.

Tego dnia Białorusinka odsłaniała z Rafałem Trzaskowskim pomnik "Solidarności" w Warszawie. Przyjęła też zaproszenie na Campus Polska, spotkanie z młodymi, którzy chcą działać publicznie, ale bez partyjnych legitymacji. Campus organizuje Wspólna Polska, autorski ruch Trzaskowskiego. Terlecki niezadowolony z takiego obrotu spraw wysłał Cichanouską do Moskwy.