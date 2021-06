„Myślę, że Pani Swiatłana Cichanauska doskonale wie, że na polskiej scenie politycznej wszyscy poważni politycy i ugrupowania są po stronie wolnej i demokratycznej Białorusi. Wewnętrzne spory u nas mało Ją interesują. I w Jej sytuacji to chyba racjonalne zachowanie" – napisał w sobotnie popołudnie na Twitterze prezydent Andrzej Duda.

Cichanouska: Białoruś jest zjednoczona. A to bardzo dziwny tweet

Wpis prezydenta to komentarz do niefortunnej wypowiedzi wicemarszałka Sejmu. W piątek Ryszard Terlecki poradził liderce białoruskiej opozycji i prezydent elekt, żeby „poszukała pomocy w Moskwie". „Jeżeli Cichanouska chce reklamować antydemokratyczną opozycję w Polsce i występować na mityngu Trzaskowskiego, to niech szuka pomocy w Moskwie, a my popierajmy taką białoruską opozycję, która nie staje po stronie naszych przeciwników" – napisał przewodniczący klubu PiS.