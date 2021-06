Cichanouską, przebywającą na wygnaniu na Litwie białoruską przywódczynię, podejmowaliśmy w bardzo kameralnym gronie ze względów bezpieczeństwa. Do naszej redakcji przy ul. Czerskiej w Warszawie przybyła w kolumnie i z dużą ochroną złożoną z polskich i litewskich funkcjonariuszy. Choć to było nasze pierwsze osobiste spotkanie, czuliśmy się, jakbyśmy witali bliskiego przyjaciela. O walce o wolną Białoruś piszemy praktycznie codziennie. Cichanouska udzieliła nam już kilku długich wywiadów. To spotkanie było jednak dla nas bardzo ważne, bo mogliśmy wręczyć przywódczyni białoruskiej opozycji przyznaną jej przez redakcję „Wyborczej" nagrodę Człowieka Roku 2021 r.

"Przyznając Swiatłanie Cichanouskiej tytuł Człowieka Roku, redakcja „Wyborczej" pragnie wyrazić swój podziw dla walczącego o wolność narodu białoruskiego. Oddajemy hołd tym, którzy za walkę zapłacili życiem, i apelujemy do społeczności międzynarodowej, by wymogła na reżimie Łukaszenki zwolnienie więźniów politycznych i przestrzeganie praw człowieka" – napisaliśmy w uzasadnieniu nagrody.

- Jest nadzieja w beznadziejności, jest siła bezsilnych. Jestem przekonany, że to w tym pokoleniu dożyjemy wolnej Białorusi – mówił, wręczając laureatce dyplom pierwszy zastępca redaktora naczelnego Jarosław Kurski. - Są ludzie, którzy są predestynowani do bohaterstwa i przywództwa, ale są ludzie, których historia niespodziewanie wybiera, by stanęli na czele narodu, czego pani jest największym przykładem. Składam pani hołd – dodał.

Swiatłana Cichanouska odbiera tytuł 'Człowieka Roku 2020' Gazety Wyborczej Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta

Wydawca „Wyborczej" Jerzy Wójcik wręczył Cichanouskiej cyfrową prenumeratę „Wyborczej" na sto lat. Nasza gościni żartowała, że z prenumeraty będzie korzystać kilka pokoleń.

- Dyktatorzy upadają. Przeżyłem ich upadek jako emigrant i wróciłem do kraju. Życzę, by i pani mogła wrócić na Białoruś. I by czekały na panią miliony, by wspólnie świętować odzyskaną wolność – mówił Seweryn Blumsztajn, jeden z twórców „Wyborczej", działacz opozycji demokratycznej zmuszony przez komunistyczny reżim do emigracji.

Cichanouska, dziękując za nagrodę, dedykowała ją swojemu narodowi, Białorusinom, którzy podjęli pełną wyrzeczeń walkę o wolność, płacąc za to wolnością i życiem.

- Dziękuję „Gazecie Wyborczej" za to, ze od samego początku była z nami. Dzięki wam o nas dowiadywał się świat. Staliście się głosem walczących o wolność Białorusinów – mówiła.

Wywiad ze Swietłaną Cichanouską, który powstał podczas wizyty w naszej redakcji, opublikujemy w sobotnim wydaniu „Wyborczej".

