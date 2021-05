Na konferencji prasowej we Wrocławiu premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że na posiedzeniu Rady Europejskiej zaproponuje, by zostały wstrzymane wszelkie loty samolotów z terytorium Białorusi do czasu, gdy nie zostanie zwolniony Romana Protasiewicza, oraz Polacy zatrzymani przez reżim Łukaszenki.

Morawiecki stwierdził, że zatrzymanie samolotu Ryanar w Mińsku to fakt niebywałego przypadku rządowego terroryzmu. Jak wskazał premier chodziło o to, by zatrzymać aktywnie działającego na rzecz wolności i demokracji Romana Protasiewicza, który został zatrzymany przez siły specjalne.