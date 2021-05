– Społeczeństwo jest na tyle zastraszone, że boi się zmienić zdjęcie na Facebooku. Boi się rozmawiać ze swoimi rodzinami o tym, co się dzieje – mówiła polsko-białoruska aktywistka Jana Shostak podczas konferencji prasowej zorganizowanej w Warszawie dzień po tym, jak białoruskie władze zmusiły do lądowania w Mińsku samolot linii Ryanair z białoruskim opozycjonistą Romanem Protasiewiczem na pokładzie.

– Po wczorajszym wydarzeniu dostałem ponad tysiąc pogróżek, że będę kolejną osobą, którą reżim sprowadzi na Białoruś – dodał współzałożyciel portalu Nexta Sciapan Puciła. Dodał, że obawia się o swoje życie. – Muszę kontynuować to, co robię, co robiliśmy z Romanem. To jest kwestia naszego życia, ponieważ chcemy mieć wolny i niepodległy kraj. Jesteśmy uważani za jednych z największych wrogów na Białorusi – podkreślił. Dodał, że skala represji w historii niezależnej Białorusi nigdy wcześniej nie była tak duża, ale opozycjoniści zamierzają kontynuować walkę.