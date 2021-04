Tak zwaną aferę Obajtka opisaliśmy tak, jak byśmy kręcili dreszczowiec według przepisu Alfreda Hitchcocka. Zaczęło się od trzęsienia ziemi, a potem napięcie rosło. Opublikowanie 26 lutego przez „Wyborczą” nagrań z prezesem PKN Orlen, typowanym na nowego premiera, zatrzęsło polską sceną polityczną. Z taśmy wynikało bowiem, że Daniel Obajtek jako wójt Pcimia chciał wykończyć firmę swojego wuja, u którego wcześniej pracował, oraz że z tylnego siedzenia kierował konkurencyjną spółką. Do tego skłamał w tej sprawie przed sądem.

Jeśli chcesz wziąć udział w spotkaniu, a nie jesteś jeszcze członkiem Klubu, wykup najwyższy pakiet Klubowy "Wyborczej"

A potem temperatura faktycznie rosła. Opublikowaliśmy kolejne nagrania, a także prokuratorskie i sądowe nagrania, z których wynika, że PiS robił wszystko, by nie dopuścić do pociągnięcia Obajtka do jakiejkolwiek odpowiedzialności. Okazało się też, że Obajtek posiada w całej Polsce wiele nieruchomości i prowadzi liczne interesy. A jego prywatne biznesy dziwnie były powiązane z tym, co robiły zarządzane przez niego państwowe koncerny. PKN Orlen wcale nie jest tak przez niego wzorowo zarządzany, jak przedstawia to rządowa propaganda. A sprawa ciągle trwa. Na łamach „Wyborczej” opiszemy jeszcze niejedną odsłonę „afery Obajtka”.

Klub „Wyborczej” zakładaliśmy z myślą, że naszym najwierniejszym i najbardziej zaangażowanym czytelnikom należy się więcej. Dlatego postanowiliśmy wpuścić jego Członkinie i Członków za redakcyjne kulisy, by pokazać, jak wyglądała praca naszych dziennikarzy śledczych nad „aferą Obajtka”.

W czwartek 15 kwietnia o godz. 20 zapraszamy na spotkanie z Agatą Kondzińską, Iwoną Szpalą, Pawłem Figurskim, Jarosławem Sidorowiczem, Wojciechem Czuchnowskim i Romanem Imielskim. Spotkanie poprowadzą Aleksandra Sobczak i Bartosz Wieliński. Dziennikarze i redaktorzy opowiedzą o swojej pracy nad śledztwem w szczegółach, choć oczywiście bez zdradzania nazwisk informatorów. A także o groźbach i naciskach ze strony władzy, która próbuje „Wyborczą” zastraszyć i uciszyć. Podczas spotkania nasi dziennikarze będą też do Państwa dyspozycji.

Członkowie Klubu „Wyborczej” przed spotkaniem otrzymają link do platformy Teams, na której będzie można na żywo uczestniczyć w rozmowie. Czekamy na Państwa pytania pod adresem klub@wyborcza.pl

