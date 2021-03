"W reakcji na nieprzyjazne i nieuzasadnione działania białoruskich władz wobec polskiego konsula w Brześciu, Polska uznała dziś za persona non grata dyplomatę z Ambasady RB w Warszawie" - napisał Przydacz na Twitterze.

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych dodał, że informację o wydaleniu białoruskiego dyplomaty strona polska przekazała "notą dyplomatyczną podczas spotkania w MSZ RP".

Te "nieprzyjazne i nieuzasadnione działania białoruskich władz" to wydalenie konsula generalnego RP w Brześciu Jerzego Timofiejuka, do którego doszło we wtorek. Przyczyną był udział konsula w nieformalnych obchodach Dnia Żołnierzy Wyklętych, których strona białoruska uważa za zbrodniarzy.