Szpital MSWiA w Głuchołazach na Opolszczyźnie jako jedyny w kraju prowadzi pilotażowy program rehabilitacji ozdrowieńców, którzy przeszli COVID-19. Leczenie finansuje NFZ.

W wielu miastach zostały zorganizowane poradnie dla osób po COVID-19, zorganizowane są różne formy rehabilitacji po przebyciu choroby, m.in. rehabilitacji kardiologicznej, oddechowej, a także można uzyskać pomoc fizjoterapeuty, pulmonologa, neurologa czy psychologa.

Ok. 60 proc. osób, które przeszły COVID, zgłasza dolegliwości wymagające rehabilitacji. Dotyczy to zarówno hospitalizowanych, jak i tych, które chorobę przeszły łagodnie lub bezobjawowo - mówi dr Anna Pyszora, fizjoterapeutka, doradczyni prezesa Krajowej Izby Fizjoterapeutów ds. COVID-19. - Jest jedna prawidłowość - kontynuuje - osoby, które COVID przechorowały lżej, mają zwykle lżejsze powikłania, te, które przechorowały ciężej - cięższe.

Do dr Pyszory zgłasza się coraz więcej osób z powikłaniami po COVID-19. To efekt dwóch rzeczy: z jednej strony samych ozdrowieńców jest coraz więcej. Z drugiej dostrzegają oni, że dolegliwości nie przechodzą same. Objawy może i są trochę mniej dotkliwe, ale nadal ograniczają codzienne życie. To w połączeniu z większą liczbą sprawdzonych informacji o występowaniu powikłań sprawia, że ludzie decydują się na pomoc specjalistów.

Informator "Wyborczej" - rehabilitacja po COVID-19

Redakcje lokalne "Gazety Wyborczej" przygotowały informatory, gdzie ozdrowieńcy mogą uzyskać pomoc. Dowiedz się, gdzie w Twoim mieście lub regionie można się zgłosić na rehabilitację po COVID-19.

