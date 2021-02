W maju 2019 r. Donald Tusk przyjechał do redakcji „Wyborczej”. W gabinecie Adama Michnika rozmawiali o tym, co podczas jego kadencji jako szefa Rady Europejskiej wydarzyło się w Unii Europejskiej i w świecie.

Nikt wtedy nie wyobrażał sobie nadejścia pandemii i wstrząsu, jaki wywoła. Nie wyobrażał też sobie tego, że w Polsce rząd podniesie rękę na prawa kobiet i wyśle przeciwko nim policjantów z pałkami i gazem.

Kryzys w Polsce coraz bardziej się pogłębia, a nasz kraj coraz bardziej oddala się od norm obowiązujących w UE. Władza nie panuje nad epidemią i wzmaga represje, szykuje rozprawę z niezależnymi mediami.

W tym krytycznym momencie postanowiliśmy kontynuować arcyciekawą i arcyważną rozmowę Donalda Tuska i Adama Michnika. W czasach przed pandemią w naszej redakcji przy ul. Czerskiej w Warszawie ustawilibyśmy z tej okazji scenę, telebimy i rzędy krzeseł.

REKLAMA

Dziś możliwe jest tylko spotkanie zdalne. Dlatego w czwartek o godz. 20 Adam Michnik będzie w redakcji na Czerskiej w Warszawie, Donald Tusk w Gdańsku w naszej trójmiejskiej redakcji , a Państwo będziecie ich oglądać i komentować za pośrednictwem internetowej platformy Teams.

Udział w spotkaniu mogą wziąć członkinie i członkowie Klubu Wyborczej. Zaproszenie wyślemy mailem.

Już teraz możecie Państwo zadawać pytania Adamowi Michnikowi i Donaldowi Tuskowi. Ślijcie je na adres klub@wyborcza.pl

Dołącz do Klubu Wyborczej

Dla wielu Czytelników „Wyborcza” to coś więcej, niż publikowane artykuły. Dlatego członkinie i członkowie Klubu mogą nie tylko czytac wszystko, co piszemy. Mają też bezpośredni kontakt z redakcją, zaproszenia na ekskluzywne spotkania i dwie dodatkowe prenumeraty dla bliskich. Do tego dostęp do naszego archiwum (z ponad 4 mln artykułów od 1989 r.!), a w prezencie na powitanie jeszcze 3 miesiące darmowego dostępu do podcastów radia Tok FM.

REKLAMA

To już drugie spotkanie w Klubie Wyborczej. 20 stycznia, w dniu inauguracji prezydentury Joego Bidena, gościliśmy Anne Applebaum. Zapis rozmowy można obejrzeć tutaj.



A tutaj pierwszy odcinek "Kolegium W", serialu, w którym co tydzień opisujemy pracę w gazecie i odsłaniamy kulisy "Wyborczej".

Tutaj kup prenumeratę w pakiecie Klubowym >>



Wszyscy nasi Prenumeratorzy, którzy jeszcze nie mają prenumeraty Klubowej, mogą przejść na wyższy pakiet w zakładce Moje Konto.