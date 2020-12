Pandemia i polityczne zawirowania zmęczyły nas wszystkich. Dlatego w tym szczególnym, świątecznym czasie, nie uciekając od obowiązku informowania, obiecujemy pisać na Wyborcza.pl przede wszystkim o sprawach dających nadzieję i wytchnienie. A że grudzień to również czas wydatków (w końcu zakupy się same nie zrobią, rachunki nie zapłacą, prezenty nie wskoczą magicznie pod choinkę), mamy dla Ciebie specjalną ofertę.

Dla naszych nowych Czytelniczek i Czytelników przygotowaliśmy zimową promocję - pierwsze trzy miesiące prenumeraty za jedyne 5 zł miesięcznie (potem 19,90 zł) w pakiecie podstawowym.

Zachęcamy też do kupna pakietu premium w cenie 10 zł miesięcznie przez pierwszy kwartał (potem 29,90 zł). To więcej czytania, bo jest dostęp do dwóch dodatkowych magazynów ("Książki. Magazyn do czytania" i "Wysokie Obcasy Extra"). W tym pakiecie można także udostępnić osobne konta prenumeraty dwóm bliskim osobom. To może być prezent lub oszczędność, bo rachunek możecie potem podzielić na troje.

Zamów prenumeratę w ofercie świątecznej >>

REKLAMA

Pomysł na prezent: Złota Karta od Wyborcza.pl

A jeśli wciąż nie wiesz, co kupić bliskiej osobie, podpowiadamy: już dziś możesz zamówić pełny dostęp do Wyborcza.pl w postaci Złotej Karty. To elegancko opakowana karta, która otwiera drzwi do najlepszego dziennikarstwa: nagradzanych śledztw, pięknych reportaży, niezapomnianych rozmów z niezapomnianymi ludźmi. Teraz również w specjalnej cenie.

Podaruj bliskiej osobie Złotą Kartę od Wyborcza.pl >>