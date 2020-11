Dzień 17 listopada jako Międzynarodowy Dzień Studenta ustanowiła Międzynarodowa Rada Studentów na kongresie w 1941 r. Upamiętniła w ten sposób studentów Uniwersytetu Karola w Pradze biorących udział w protestach przeciwko niemieckiej okupacji. 17 listopada 1939 r. Niemcy zamknęli czeskie uniwersytety, a 1,2 tys. studentów zesłali do obozów koncentracyjnych.

Dzień Studenta przypomina nie tylko o tragicznej przeszłości, ale o prawach studentów i ich wpływie na jakość kształcenia.

Według danych GUS-u w roku akademickim 2019/20 na 373 polskich uczelniach kształciło się ponad 1,2 mln studentów. Ponad połowa to kobiety. W porównaniu z poprzednim rokiem akademickim studentów w Polsce ubyło o 2,1 proc.

Polskie uczelnie borykają się z licznymi problemami. Brakuje środków na badania naukowe, a w międzynarodowych rankingach jesteśmy daleko w tyle. W czasie pandemii dodatkowym wielkim wyzwaniem jest zdalne nauczanie.

