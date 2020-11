Dyktando pisało około 25 tysięcy uczniów szkół podstawowych i średnich w całej Polsce. Jego wyniki zostały właśnie ogłoszone. By dostać się do wojewódzkiego etapu trzeba było solidnie się postarać: - Uczniowie napisali to dyktando doskonale - mówi Marek Wasiak z Fundacji Zawsze Warto, która jest organizatorem konkursu.

Zgodnie z regulaminem do drugiego etapu przeszło 70 najlepszych uczestników z każdego województwa, pod warunkiem, że napisali dyktando minimum na 75 proc. punktów.