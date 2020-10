„Ze względu na sytuację epidemiczną w krajach ościennych Białoruś tymczasowo ogranicza wjazd na swoje terytorium przez naziemne punkty kontrolne dla niektórych kategorii podróżnych z Łotwy, Litwy, Polski i Ukrainy” - poinformował Państwowy Komitet Graniczny cytowany przez białoruski portal Auto.tut.by. Nie wiadomo, jak długo będzie obowiązywać ograniczenie.

Doniesienia o zamknięciu granicy potwierdziło w rozmowie z Polską Agencją Prasową polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

Granicę swobodnie mogą przekraczać: pracownicy misji dyplomatycznych i konsularnych, legitymujący się paszportami dyplomatycznymi i dokumentami służbowymi; kierowcy pojazdów przeznaczonych do międzynarodowego transportu drogowego; członkowie załóg międzynarodowych kolei pasażerskich i towarowych.

Ograniczenia dotyczą tylko przejść granicznych. Kontrola na lotnisku w Mińsku działa bez zakłóceń.

Straż graniczna: Nikt się tego nie spodziewał

Jak podaje portal Auto.tut.by, po raz pierwszy białoruska straż graniczna zaczęła odsyłać kierowców ok. godz. 15.30. Najpierw pojawiły się informacje o problemach przy przeprawie z Polski, później z Litwy, a na koniec - z Łotwy i Ukrainy. Według informatorów portalu inicjatywa zamknięcia granicy nie wyszła ze strony polskiej.

REKLAMA

Białoruski portal Onliner cytuje dyżurnego jednego z przejść granicznych straży granicznej w Grodnie. - Niestety, rzeczywiście granica jest teraz zamknięta. Dla wielu była to niespodzianka, w tym dla nas. Nikt się nie tego spodziewał. Nie martwcie się, to nie jest stan wojenny. Powód to COVID-19.

Na punktach granicznych panuje chaos. Przejeżdżają tylko ciężarówki i pojazdy dyplomatyczne, wszyscy inni muszą zawrócić.

Wyjazd z Białorusi odbywa się bez przeszkód. Białoruscy pogranicznicy ostrzegają kierowców i pasażerów autobusów, że jeśli wyjadą, nie będą mogli wrócić do kraju. Ponieważ niektórzy kierowcy decydują się pozostać, pasażerowie, którzy pilnie chcą wjechać do Polski, Litwy, Łotwy czy Ukrainy, wysiadają i szukają innej możliwości kontynuowania podróży.