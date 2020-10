Organizatorzy wszystkich demonstracji i spacerów apelują do uczestników o obowiązku zakrywania ust i nosa oraz zachowanie bezpiecznego dystansu.

Lista protestów jest aktualizowana.

"Czytałyście pana Gądeckiego, biskupa? Jak cieszy się, że w Polsce będzie zakaz aborcji? Wiecie, jak cieszą się kościelni sadyści? Wiecie, jak jutro katofanatycy będą świętować zwycięstwo nad kobietami? Fakt legalizacji tortur?" - od tej serii retorycznych pytań członkinie Ogólnopolskiego Strajku Kobiet rozpoczynają opis akcji, którą w niedzielę 25 października planują przeprowadzić w katolickich kościołach. Do udziału zapraszają sympatyczki i sympatyków w całym kraju.

Ogólnopolski Strajk Kobiet zapowiada akcję w kościołach Mat. Ogólnopolskiego Strajku Kobiet

BIAŁYSTOK

Niedzielny protest "Czarny spacer" w Białymstoku ma rozpocząć się o godz. 19 na Rynku Kościuszki. Jego organizatorem jest m.in. Ogólnopolski Strajk Kobiet – Białystok, Partia Razem – Podlaskie, Młoda Lewica – Podlasie. W zapowiedzi akcji na Facebooku napisano: „Żarty się skończyły! Wychodzimy na ulicę, bo nie pozwalamy na odbieranie naszych praw przez katolickich fanatyków. Powiedzmy NIE głośno i wyraźnie”.

KRAKÓW

Niedzielny protest odbędzie się pod kurią o godzinie 14. "Atrapa Trybunału Konstytucyjnego wraz z (NIE!) rządem urządziła piekło kobietom! Politycy i sędziowie TK zrobili dobrze nienawistnemu Kościołowi katolickiemu! KatoePISkopat podjął nieludzką decyzję, opartą na pseudonaukach kościoła! Patologiczny związek PiS-u z Kościołem podejmuje patologiczne decyzje! To jest wojna" - zachęcają do przyjścia w niedzielę na Franciszkańską. "Weźcie ze sobą znicze. Zapalcie i zostawcie pod bramą kurii. Weźcie wieszaki #WieszakDlaBiskupa i zostawcie obok zniczy. Ubierzcie się na czarno (czarne maseczki) i weźcie czarne parasolki" - zachęcają.

Z myślą o tych, którzy nie mogą pojawić się na Rynku lub pod kurią, zaplanowano niedzielny protest samochodowy. "W porze, kiedy większość ludzi jest na mszy, przejedźmy przez Kraków i pokażmy, że nie zgadzamy się na łamanie naszych praw!" - zapraszają organizatorzy. Początek o godz. 10 na parkingu pod sklepem Ikea (ul. Conrada 66). Trasa protestu: ul. Armii Krajowej, Czarnowiejska, Aleje, Nowy Kleparz, Śląska, Wrocławska, Radzikowskiego.

ŁÓDŻ

Magda Gałkiewicz mówiła w rozmowie z "Wyborczą" podczas sobotniego protestu: - Będziemy protestować do skutku. Wierzymy, że nasze działania, nasza determinacja, przyniosą efekt i zapobiegną skandalicznym zmianom w polskim prawie, które przyniesie wyrok Trybunału Konstytucyjnego.

W niedzielę spacer przeciwko zakazowi aborcji organizują Łódzkie Dziewuchy Dziewuchom. Uczestnicy spotykają się o 12.50 pod Centralem.

"To jest WOJNA! Nie poddamy się! Protestujemy dalej! Wkurwia Cię całkowity zakaz aborcji? Nas też! Spotykajmy się, żeby to wyrazić! Weźcie maseczki, czarne stroje i całą Waszą złość!" - czytamy w wydarzeniu.

POZNAŃ

W Poznaniu odbędą się w niedzielę dwie manifestacje - na godz. 12 planowany jest spacer z parasolkami po ulicy święty Marcin.

"Wszystkie idziemy razem po nasze prawa, bo mamy dość wypychania poza nawias społeczny. Pokażmy PiS-owi i Episkopatowi, że kobiet nie można wkurwiać, a każda osoba, która podnosi na nas rękę, musi liczyć się z konsekwencjami!" - piszą organizatorki wydarzenia, zapraszając poznanianki i poznaniaków na niedzielę na godz. 19 na plac Wolności. I dodają: Miło już było, teraz będzie skutecznie, jak przystało na kobiety! Jesteśmy gotowe na wszystko.

RZESZÓW

W niedzielę o godz. 15 na rzeszowskim Rynku odbędzie się Strajk Kobiet. organizatorzy zapowiadają go w mediach społecznościowych hasłem: To jest wojna. Chodzi o sprzeciw wielu środowisk w sprawie zaostrzenia prawa aborcyjnego. Poprzednia demonstracja odbyła się w Rzeszowie w piątek. Miała bardzo wysoką frekwencję, przyszło mnóstwo młodych osób. Według szacunków policji w piątkowej manifestacji wzięło udział ok. 800 osób.

ŚLĄSK I ZAGŁĘBIE

Pod katowicką katedrą Chrystusa Króla przeciwko zaostrzeniu przepisów aborcyjnych protestowało w sobotę około 3 tys. osób. W niedzielę organizowany jest kolejny spacer. Demonstranci znów mają się spotkać z zniczami pod katedrą.

Podobny spacer ma się odbyć w centrum Dąbrowy Górniczej. Protestujący zwołują się na godz. 19 pod Pałacem Kultury Zagłębia.

O godz. 18 ma się rozpocząć spacer w Świętochłowicach. - Spotykamy się na Skałce pod pomarańczowym pomnikiem i idziemy na ul. Katowicką pod siedzibę PiS - zachęca organizatorka spaceru.

Spacer ma też przejść ulicą Ziemowita w Gliwicach. Początek o godz. 12.

Organizują się także Tychy. Tam spacer odbędzie się o 18.30 z kościoła Św. Mari Magdaleny.

TRÓJMIASTO

Niedzielny sprzeciw wobec decyzji TK rozpocznie się o godz. 11. Protestujący spotkają się pod Europejskim Centrum Solidarności i z placu Solidarności ruszą w kierunku ul. Długiej. Pod fontanną Neptuna połączą swoje siły ze strajkującymi restauratorami, przedstawicielami branży fitness oraz ludźmi kultury.