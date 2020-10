Jak podaje białoruska agencja informacyjna Belta, do 5 października ambasadorowie Białorusi w Polsce i na Litwie mają stawić się w Mińsku "na konsultacje". Jednocześnie "na dywanik" do białoruskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych zostali wezwani ambasadorowie Polski i Litwy w Mińsku. "Zachęca się" ich również, aby "szli w ślady" ambasadorów Białorusi i wrócili do swoich krajów.

Oba kraje zostały także poproszone o zmniejszenie swojego personelu dyplomatycznego: Polska o zmniejszenie kontyngentu z 50 osób do 18, a Litwa - z 25 do 14.