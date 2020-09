O wizytę Swiatłany Cichanouskiej wiceminister spraw zagranicznych został zapytany podczas porannej rozmowy w Radiu ZET. - Wiem, że takie są plany. Myślę, że szczegóły zostaną podane do wiadomości - odparł Paweł Jabłoński.

Tyle że na Facebooku zamieszczona została już zapowiedź spotkania z kandydatką na prezydenta Białorusi, które ma się odbyć 9 września. Wśród organizatorów: działająca na rzecz rozwoju demokracji na Białorusi organizacja Białoruski Dom oraz kancelaria premiera Mateusza Morawieckiego. Jabłońskiemu zwrócił na to uwagę prowadzący program Łukasz Konarski.

Spotkanie z Cichanouską miesiąc po wyborach

- Nie widziałem tego jeszcze na Facebooku, ale jeśli zostało coś takiego podane, to rzeczywiście prawdopodobnie jest to już ustalone - odparł wiceminister.

Spotkanie zaplanowano na środę, a więc równo miesiąc po wyborach, które według oficjalnych danych wygrał - zdobywając 80,1 proc. głosów - Aleksander Łukaszenka. Cichanouska miała uzyskać 10,1 proc. poparcia. Od tego czasu na Białorusi trwają protesty przeciw uznawanym za sfałszowane wyborom. Demonstranci domagają się odsunięcia Łukaszenki od władzy, przeprowadzenia uczciwych wyborów, zaprzestania stosowania przemocy i uwolnienia więźniów politycznych.

Cichanouska: Prosimy ONZ o potępienie użycia przemocy

W piątek Cichanouska wzięła udział w nieformalnym posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa ONZ poświęconym sytuacji na Białorusi. W swoim wystąpieniu wezwała do potępienia brutalnego stłumienia przez Aleksandra Łukaszenkę pokojowych protestów. - Nasze żądania są proste. Przemoc na Białorusi powinna zostać natychmiast powstrzymana, a więźniowie polityczni natychmiast uwolnieni - mówiła.

Zwróciła się do ONZ z prośbą o potępienie użycia przemocy wobec demonstrantów, zwołanie specjalnej sesji Rady Praw Człowieka oraz wysłanie międzynarodowej misji obserwacyjnej do kraju w celu monitorowania sytuacji.

By wziąć udział w środowym spotkaniu z kandydatką w minionych wyborach, należy się najpierw zarejestrować. Czasu na to pozostało niewiele, bo do niedzielnego wieczora. O dokładnym miejscu spotkania osoby zarejestrowane zostaną poinformowane mailem.